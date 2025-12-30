Misano: informazione per i turisti a portata di click grazie ai totem digitali del lungomare

Il totem di Piazza Venezia e quello di prossima installazione a Portoverde riconosciuti come Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica

Con qualche mese d’anticipo sulla stagione estiva, arriva un importante riconoscimento per il Comune di Misano Adriatico. Destinazione Romagna ha di recente riconosciuto la qualifica di Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica per il totem digitale di Piazza Venezia e per quello di prossima attivazione a Portoverde, in Piazza Colombo.

Gli Iat digitali, come previsto dalla normativa turistica regionale, sono a tutti gli effetti strumenti di informazione turistica.

Il Comune di Misano Adriatico ha intrapreso nei mesi scorsi il percorso per una comunicazione sempre più diretta e dinamica con i turisti installando, nel mese di agosto, il primo totem in Piazza Venezia. La struttura si ispira alle caratteristiche cabine degli stabilimenti balneari e richiama il brand Misano, andandosi ad inserire perfettamente nel contesto urbano del lungomare.

Il costo complessivo per l’installazione, tra hardware e software, ammonta a 23.500 euro.

Il progetto prevede a regime l'installazione di tre totem, andando ad aggiungere progressivamente un dispositivo a Portoverde ed uno a Misano Centro.

“I totem digitali – commenta l’assessore al Turismo Marco Dominici – sono uno strumento prezioso che va ad affiancarsi allo Iat radizionale, garantendo ai turisti, ma anche ai nostri cittadini, una informazione sempre più diretta e capillare sull’offerta di eventi ed attrazioni in programma a Misano Adriatico”.