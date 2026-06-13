Misano issa per la 39esima volta la Bandiera Blu

Il sindaco: "La Bandiera Blu sventola su tutto il litorale della Provincia ed è un premio ad azioni di sistema”.

Anche quest’anno la Bandiera Blu accoglie i turisti e i cittadini sul litorale di Misano Adriatico. Dopo l’assegnazione ufficiale avvenuta a Roma nel mese scorso, questa mattina s’è svolta la tradizionale cerimonia al termine della quale è stata issata sul pennone della spiaggia in piazzale Roma.

“La bandiera Blu – ha detto il sindaco Fabrizio Piccioni – riconosce gli sforzi che tutti insieme compiamo dal 1987 per condividere responsabilità e comportamenti. Il Comune si muove nella direzione della sostenibilità, ma i cittadini e il sistema economico virtuosamente si aggiungono. C’è una responsabilità anche per i turisti, chiamati al rispetto dell’ambiente, perché tutti vogliamo presentare ogni anno un ambiente migliore e magari migliorare l’eccezionale 85% di raccolta differenziata che ci distingue a livello nazionale. Aggiungo un fattore significativo: la Bandiera Blu sventola su tutto il litorale della Provincia ed è un premio ad azioni di sistema”.

La Bandiera Blu sventola a Misano Adriatico sin dalla sua istituzione, nel 1987, ed è sulla soglia dei 40 anni; viene assegnata dalla ong Fee (Foundation for Environmental Education) ed oltre al litorale si aggiunge quella per l’approdo di Portoverde, unico in Regione e per la società privata di gestione. La cerimonia a Portoverde si svolgerà domani.

La Bandiera Blu premia i risultati dell’analisi sui 32 criteri presi in esame, tra i quali la depurazione delle acque reflue, la gestione dei rifiuti, l’accessibilità, la sicurezza dei bagnanti, l’arredo urbano, la mobilità sostenibile, l’educazione ambientale e la valorizzazione delle aree naturalistiche.

Un riconoscimento che attiene quindi la qualità ambientale delle acque, ma anche la sicurezza, la gestione del territorio e l’informazione ambientale rivolta a turisti e operatori.

Presenti alla cerimonia, oltre agli esponenti dell’Amministrazione di Misano, i rappresentanti della Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia Locale, dei bagnini di salvataggio, delle associazioni di categoria, cittadini e turisti.

Sul territorio di Misano sventolano altre due bandiere significative: quella gialla che individua gli incrementi annuali di piste ciclabili e quella verde, per la sicurezza e cura della spiaggia.