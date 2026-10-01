Misano, la Biblioteca comunale festeggia 20 anni con tre giorni di eventi

Dal 2 al 4 ottobre incontri, filosofia, giochi, musica e letture per celebrare i due decenni della struttura

Prendono il via domani, venerdì 2 ottobre, le celebrazioni per i 20 anni della Biblioteca comunale di Misano Adriatico, tre giornate di appuntamenti dedicate alla cultura, alla partecipazione e alla socialità. Un programma pensato per richiamare le tante anime della biblioteca, divenuta negli anni ben più di un semplice luogo di studio e approfondimento, ma un cantiere sempre in fermento, capace di reinventarsi e di proporre nuove attività: dalle letture ai laboratori, dalle conferenze agli incontri con gli autori, fino alle proiezioni e alle numerose iniziative dedicate a pubblici diversi, in costante dialogo con il territorio.

L’apertura è affidata alla filosofia. Alle 21.00, al Cinema Teatro Astra, è in programma il primo appuntamento della rassegna “Verità”, con la lectio di Nadia Urbinati, “Verità e democrazia”. A introdurre la serata sarà Gustavo Cecchini, storico direttore della Biblioteca e ideatore delle conferenze filosofiche che hanno caratterizzato negli anni l’attività culturale della struttura. Nel foyer del Teatro sarà inoltre allestita un’esposizione dei manifesti più iconici delle precedenti rassegne filosofiche.

Le celebrazioni proseguiranno sabato 3 ottobre direttamente negli spazi della Biblioteca. Dalle 15.00 saranno protagonisti i giochi da tavolo, a cura dell’Associazione La Torre Boardgames, mentre nel giardino sarà possibile cimentarsi con i giochi di legno artigianali, proposti dal Comitato di Frazione di Misano Monte.

A seguire è previsto un momento istituzionale con l’Amministrazione comunale e la cittadinanza, accompagnato da un buffet curato dai Comitati cittadini.

La festa continuerà con la musica: alle 17.30 sarà la volta di Miscellanea Beat, il progetto di Massimo Marches e Gionata Costa, che propone una rilettura dei classici del cantautorato pop italiano dagli anni Settanta a oggi. Alle 18.30 saliranno sul palco i Pinakotek, band strumentale riminese dalle sonorità elettroniche, funk e ambient.

A chiudere il fine settimana, domenica 4 ottobre alle 11.00, sarà un appuntamento dedicato ai più piccoli e alle famiglie con la scrittrice Elisa Mazzoli, protagonista di un incontro di lettura e narrazione.