Misano: le terze medie a confronto con Greenpeace sull'emergenza ambiente
Il documentario sulla crisi climatica nelle scuole di Misano
Nei giorni scorsi le classi terze della scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII di Misano Adriatico hanno partecipato a un incontro sul cambiamento climatico promosso dai volontari e dalle volontarie di Greenpeace Rimini. Al centro dell’iniziativa la proiezione del docufilm “Il prezzo che paghiamo”, prodotto da Greenpeace Italia e ReCommon, con un focus su cause ed effetti della crisi climatica e sulle alluvioni che hanno colpito la Romagna nel 2023.
L’incontro si è concluso con un quiz a squadre che ha coinvolto attivamente studentesse e studenti, premiati con attestati di partecipazione. Greenpeace ha ringraziato docenti e dirigenza scolastica per la sensibilità dimostrata, sottolineando l’importanza di continuare a informare i più giovani su temi ambientali sempre più centrali per il futuro del territorio.