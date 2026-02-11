Altarimini

Misano: le terze medie a confronto con Greenpeace sull'emergenza ambiente

Il documentario sulla crisi climatica nelle scuole di Misano

A cura di Glauco Valentini Redazione
11 febbraio 2026 11:12
Misano Adriatico
Attualità
Nei giorni scorsi le classi terze della scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII di Misano Adriatico hanno partecipato a un incontro sul cambiamento climatico promosso dai volontari e dalle volontarie di Greenpeace Rimini. Al centro dell’iniziativa la proiezione del docufilm “Il prezzo che paghiamo”, prodotto da Greenpeace Italia e ReCommon, con un focus su cause ed effetti della crisi climatica e sulle alluvioni che hanno colpito la Romagna nel 2023.

L’incontro si è concluso con un quiz a squadre che ha coinvolto attivamente studentesse e studenti, premiati con attestati di partecipazione. Greenpeace ha ringraziato docenti e dirigenza scolastica per la sensibilità dimostrata, sottolineando l’importanza di continuare a informare i più giovani su temi ambientali sempre più centrali per il futuro del territorio.

