Misano, l’orto solidale compie un anno: distribuiti 158 pacchi di ortaggi

Auser, primo anno di attività e sostegno a 33 famiglie misanesi

Compie un anno il progetto dell’orto solidale promosso dai volontari dell’Auser sull’area ortiva messa a disposizione dal Comune di Misano Adriatico. Partito nell’estate 2025, il progetto ha dato da subito risultati concreti: il raccolto estivo, infatti, si è tradotto in un sostegno concreto per 33 famiglie misanesi in condizione di fragilità economica, individuate insieme al Servizio Sociale del Comune, con la consegna gratuita di 88 pacchi di verdure prodotte fra maggio e agosto.

Con la fine della bella stagione non si è arrestato l’impegno da parte dei volontari che, durante il periodo invernale e primaverile, hanno continuato la loro opera con ulteriori 24 consegne, per un totale di 70 pacchi di ortaggi distribuiti alle famiglie del territorio.

Dietro questi numeri ci sono volti e storie di generosità quotidiana, volontari che contribuiscono, con il loro supporto, a trasformare un’area comunale in un gesto concreto di vicinanza verso chi attraversa un momento di difficoltà.

A tutti loro va il ringraziamento sentito dell'Amministrazione comunale e dell'intera comunità misanese. Chi desiderasse unirsi alla rete di volontariato può contattare direttamente Auser.