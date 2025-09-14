Misano, Marc Marquez si riscatta e doma un grandissimo Bezzecchi

Terzo Alex Marquez, poi le due Vr46 con Morbidelli davanti a Di Giannantonio

Marco Bezzecchi e Marc Marquez danno grande spettacolo a Misano, nella gara di Motogp: Marc riscatta l'errore del sabato, conquistando una grande vittoria, dando risposta a chi nel pubblico ha esultato per la sua scivolata nella Sprint, Bezzecchi si conferma grandissimo, tenendo testa fino all'ultimo al campione spagnolo, con un Aprilia in gran forma.

A Misano quindi è vittoria per Marc Marquez, con Bez secondo: l'otto volte campione del mondo è subito secondo in partenza, poi riesce nel sorpasso sfruttando l'unico errore di un grande Bez. Terzo Alex Marquez su Ducati Gresini, senza riuscire a tenere il passo dei due scatenati duellanti. A conferma dell'ottima gara del sabato, brilla anche la Vr46 con Morbidelli quarto e Di Giannantonio quinto. Sesto Aldeguer sull'altra Ducati Gresini. Giornata da dimenticare per Bagnaia e Bastianini, entrambi caduti. Ma a Misano si celebrano anche le moto italiane, protagoniste nelle prime posizioni.