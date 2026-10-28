Misano, Marco Guzzi chiude la rassegna filosofica sulla verità

Venerdì al Cinema Teatro Astra l’ultimo appuntamento dedicato al tema della post-verità. Ingresso gratuito.

Che cosa significa oggi parlare di verità, in un tempo in cui le certezze sembrano vacillare e il confine tra realtà e interpretazione si fa sempre più incerto? È la domanda al centro dell’ultimo appuntamento della rassegna filosofica di Misano Adriatico, in programma venerdì 30 ottobre alle 21 al Cinema Teatro Astra di via D’Annunzio 20.

A chiudere il ciclo sarà Marco Guzzi, filosofo, poeta e saggista, con una lectio dal titolo "La verità è sempre incarnata". L’incontro si concentrerà sulla crisi dell’idea di verità intesa come definizione razionale dell’essere e delle cose, cercando una via d’uscita che non porti al relativismo assoluto o al nichilismo. Secondo Guzzi, la verità non è soltanto un concetto da definire, ma qualcosa che prende forma nell’esperienza personale, anche attraverso ciò che fa soffrire o permette di liberarsi. Una prospettiva che intreccia riflessione filosofica e spiritualità, con un richiamo anche al messaggio evangelico: "La verità vi farà liberi".

Impegnato da anni nella divulgazione culturale, Guzzi ha fondato nel 1999 i Gruppi Darsi Pace, un percorso dedicato alla trasformazione personale e alla liberazione interiore. Nei suoi libri affronta il rapporto tra coscienza, spiritualità e cambiamento dell’individuo. L’incontro è a ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti, senza necessità di prenotazione. La rassegna è sostenuta da Gruppo Hera, Riviera Banca e Romagna Acque.