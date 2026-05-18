Misano Monte inaugura il nuovo Centro di Quartiere tra partecipazione ed emozione

Taglio del nastro alla presenza di cittadini, famiglie e amministrazione comunale: il nuovo spazio diventa punto di incontro e socialità

Grande partecipazione ed emozione a Misano Monte per l’inaugurazione del nuovo Centro di Quartiere, avvenuta domenica 17 Maggio alla presenza del Sindaco di Misano Adriatico, dell’Amministrazione Comunale e di numerosi cittadini.

L’evento ha visto la presenza di tante famiglie, volontari e residenti che hanno voluto condividere un momento importante per tutta la comunità della collina. Il nuovo Centro di Quartiere nasce infatti come luogo di incontro, aggregazione e socialità, aperto a tutte le generazioni.

“Ci sono giorni che rimarranno indelebili nel cuore del nostro Comitato. Questo è sicuramente uno di quelli” commenta il Comitato di Frazione di Misano Monte. “Vedere così tante persone partecipare e vivere insieme questo momento è stata una grande emozione.”