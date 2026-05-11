Misano Monte inaugura il nuovo Centro di Quartiere: “Una casa aperta alla comunità”

Domenica 17 maggio l’apertura in via De Nicola: uno spazio ampliato per socialità, volontariato e iniziative del territorio dopo anni di attività del Comitato

Domenica 17 maggio alle ore 16:30, in Via Enrico De Nicola 5, il Comitato di Misano Monte inaugurerà ufficialmente il nuovo Centro di Quartiere, ampliato negli spazi e nelle funzionalità: uno spazio pensato per diventare punto di incontro, partecipazione e vita della comunità.

Per il Comitato si tratta di un momento particolarmente significativo, che rappresenta il risultato di anni di impegno, volontariato e presenza costante sul territorio. Dalla storica sede all’interno della vecchia sede comunale, piccola ma ricca di entusiasmo e idee, sono nate nel tempo tante iniziative che hanno coinvolto cittadini, famiglie e volontari: il cinema sotto le stelle, le cene in Piazza Castello, le pizzate, i laboratori, gli eventi natalizi, le iniziative benefiche e le raccolte fondi solidali, i carri allegorici e la collaborazione con la Parrocchia per la realizzazione della Festa della Collina.

Attività diverse tra loro, ma unite dallo stesso obiettivo: creare occasioni di incontro e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità di Misano Monte.

Il nuovo Centro di Quartiere vuole essere proprio questo: una casa aperta a tutti, un luogo vivo dove continuare a incontrarsi, organizzare attività, creare nuove occasioni di socialità e far crescere ancora di più lo spirito di comunità che da sempre contraddistingue Misano Monte.

“Non inauguriamo soltanto un edificio — spiegano dal Comitato — ma un luogo che continuerà a vivere ogni giorno attraverso le persone, il volontariato e la voglia di stare insieme.”

L’inaugurazione si svolgerà alla presenza del Sindaco Fabrizio Piccioni e dell’Amministrazione Comunale, che hanno reso possibile la realizzazione della struttura.

Durante il pomeriggio non mancheranno musica, buffet e tanta voglia di stare insieme per celebrare un traguardo importante per tutta Misano Monte.

La cittadinanza è invitata a partecipare.