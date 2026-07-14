Misano, motori e spettacolo per il ritorno del GT World Challenge Europe

Dal 17 al 19 luglio al Marco Simoncelli sfida da record con 44 vetture GT3

Motori, spettacolo e musica dal vivo sono la ricetta degli eventi che dal 17 al 19 luglio andranno in scena al Misano World Circuit Marco Simoncelli, per il quinto appuntamento stagionale del GT World Challenge Europe powered by AWS.

Il fine settimana romagnolo si annuncia tra i più attesi della stagione grazie a una griglia di partenza da record, con 44 vetture GT3 e ad un ricco calendario di eventi dedicati agli appassionati. Sul fronte sportivo, il principale protagonista sarà ancora una volta Valentino Rossi.

Il campione di Tavullia è chiamato a inseguire il quarto successo consecutivo sulla pista di casa dopo le vittorie conquistate nel 2023, 2024 e 2025. Il pilota del Team Wrt condividerà la Bmw con il tedesco Max Hesse e sarà tra i favoriti in un gruppo di concorrenti che comprende alcuni dei nomi più importanti del panorama internazionale, tra cui Maro Engel (Mercedes-AMG), Arthur Leclerc (Ferrari) e Nicki Thiim (Aston Martin).

La Sprint Cup porterà in pista Ferrari, Lamborghini che schiererà anche la nuova Temerario GT3, Audi, Bmw, Mercedes-AMG, Porsche, Aston Martin e McLaren. Le 44 vetture saranno suddivise nelle categorie Pro, Gold Cup, Silver Cup e Bronze Cup.

Il programma agonistico prevede due gare della durata di un'ora. La prima scatterà sabato alle 20.30, con il tramonto sul circuito che accompagnerà le fasi iniziali della corsa e l'accensione dei fari nelle battute finali. La seconda è in programma domenica alle 14.30. Entrambe le gare, così come le qualifiche, saranno trasmesse in diretta gratuita sul canale YouTube ufficiale del GT World Challenge.

Accanto all'azione in pista, Misano punta anche sull'intrattenimento. Sabato sera la Fan Zone ospiterà la prima edizione dell'ElektronFest, manifestazione dedicata alla musica elettronica che vedrà alternarsi sul palco Planet Funk, Dj Ralf, L3UM4S (il progetto musicale di Samuel dei Subsonica), Fresco e altri ancora.

Il weekend prenderà il via già giovedì sera con il tradizionale Beach Party al Samsara di Riccione, dove piloti e tifosi si ritroveranno per l'evento inaugurale della manifestazione. Da venerdì a domenica tornerà inoltre Dinner in the Sky, l'esperienza gastronomica su una piattaforma sospesa a 50 metri d'altezza affacciata sul rettilineo principale del circuito.

A completare il programma saranno le gare di supporto del GT2 European Series, GT4 European Series, McLaren Trophy Europe e TopJet F2000, per un totale di circa otto ore di competizioni distribuite nell'arco del fine settimana. Tutti i biglietti garantiranno inoltre l'accesso al paddock, permettendo al pubblico di vivere da vicino il clima del campionato GT europeo.

Il Misano World Circuit guarda poi già anche al prossimo appuntamento dedicato alla cultura motoristica. Dal 25 al 27 settembre ospiterà infatti ASI Fest, l'evento organizzato dall'Automotoclub Storico Italiano per celebrare il 60° anniversario della Federazione.