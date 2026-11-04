Misano, nasconde 45 grammi di droga nelle mutande e aggredisce i carabinieri

Il 46enne ha cercato di sottrarsi ai controlli colpendo i militari con calci e pugni

Ha aggredito i carabinieri per evitare che trovassero la droga nascosta nelle parti intime. Un 46enne residente in provincia di Forlì-Cesena, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Riccione.

L'uomo si trovava a Misano a bordo della propria auto quando è stato fermato dai militari. Inizialmente si è mostrato collaborativo, consegnando una pistola scacciacani calibro 22 e una scatola di munizioni. Ma quando i carabinieri hanno cercato di procedere con ulteriori controlli, ha reagito aggredendoli con calci e pugni.

La successiva perquisizione ha svelato il motivo di tanta agitazione: nelle mutande nascondeva 20 grammi di cocaina e 25 grammi di hashish. Nell'auto è stato trovato anche un bilancino di precisione.

Processato per direttissima, deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali dolose aggravate, porto abusivo di oggetti atti a offendere e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I militari aggrediti si sono recati al pronto soccorso, dove sono state riscontrate lievi lesioni.