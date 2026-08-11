Misano Piano Festival, giovedì doppio appuntamento con due giovani prodigi del pianoforte

Alberto Cartuccia Cingolani, nove anni, e Antonio Pavan, quasi tredicenne, protagonisti della “Schubertiade d’estate al Mulino”

Dopo il successo della inaugurazione di martedì 4 Agosto e quello del concerto nella suggestiva cornice del Castello di Gradara di domenica 9, giovedì 13 agosto la trentaquattresima edizione del Misano piano festival, tornerà a Misano Adriatico per l’ormai tradizionale “Schubertiade d’estate al Mulino”.

Ambientato nell’elegante cornice del giardino e della Sala dei ricevimenti del ristorante misanese (è prevista una sua degustazione/intermezzo alle ore 20.00), l’evento Giovani prodigi al pianoforte vedrà per la prima volta la realizzazione di un programma straordinario.

Dapprima il “Preludio”, concerto che alle h. 19,00 avrà come protagonista Alberto Cartuccia Cingolani, pianista di appena nove anni, plurivincitore di Primi Premi che eseguirà un vasto repertorio da Liszt a Chopin, a Debussy, as Rachmaninov.

Apparso più volte sulle reti Nazionali, “Premio Musica” con cerimonia solenne in Vaticano nel 2023, nel 2026 sta tenendo recital in tutta Italia e ha vinto cinque competizioni internazionali

A seguire, in un concerto “Notturno”, alle ore 21.15 il pubblico potrà ascoltare un altro “Enfant prodige”, Antonio Pavan, non ancora tredicenne.

Primo Premio “Jeune Chopin” in Svizzera nel 2025, applaudito dal presidente della giuria, la famosa Marta Argherich, il pianista trevisano, già impegnato in tournée concertistiche, si cimenterà a Misano nell’interpretazione di un programma molto impegnativo: la Sonata in re min op. 31 n. 2 (detta “La tempesta”) di L.v. Beethoven, la “Holberg Suite” op. 40 di E. Grieg, due Preludi di S. Rachmaninov ed infine la Ballata n. 1 di F. Chopin.

L’evento prevede il pagamento di un biglietto utile all’ingresso e alla degustazione curata dal Ristorante (Euro 25,00 intero, € 15,00 fino a 18 anni, gratuità per bambini fino a 11 anni): l’ingresso del pubblico nella Sala dei ricevimenti sarà consentito solo dalle ore 18.15 fino alle ore 19.00.

La prenotazione è obbligatoria presso IAT Misano (0541.615520)