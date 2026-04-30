Misano, primo weekend di maggio tra jazz, bici e spettacoli

Cosa fare a Misano Adriatico

Il primo weekend di maggio, a Misano Adriatico, è da vivere all’aria aperta, a contatto con la natura, tra musica, sport e intrattenimento per i più piccoli.

Misano Green&Ble JaZzFeeeling: musica Jazz e tanto altro al Parco Mare Nord

Domani, venerdì 1° maggio, debutterà Misano Green & Blue JaZzFeeling, in programma anche nella giornata di sabato al Parco Mare Nord. L’evento, ad ingresso gratuito, è organizzato dal Comune di Misano Adriatico e Identità Aggreganti APS, ed è Ideato e diretto da Diego Olivieri, fondatore di JaZzFeeling. Assieme al grande jazz Misano Green & Blue JaZzFeeling propone momenti di relax, movimento, poesia, laboratori per bambini, immersi nella natura.

Il programma musicale della due giorni si aprirà domani, alle 9:30, con l’inaugurazione e i saluti istituzionali. Seguirà il concerto di apertura di Dario Cecchini, leader della Funk Off (band ufficiale di Umbria Jazz), insieme al suo quartetto. Alle 17:30 per la sessione Young Stars Jazz Vibes il concerto “Zenith 4tet guest Gaia Belletti”, un gruppo di talentuosi giovanissimi musicisti sedicenni.

Sabato, alle 9:30, la Musica dal Mondo, con il concerto Da Est a Ovest di Uzza-za 4tet. Ximena Jaime al violino (Colombia), Zulma Jaime al flauto (Colombia), Yasue Hokimoto al pianoforte (Giappone), Jean Gambini al contrabbasso (Italia). Alle 16:00 la Marching Band “Suoniamo da cani”: un’allegra passeggiata per tutte le età, alla quale partecipare assieme agli amati amici a quattro zampe, coadiuvati dagli esperti cinofili di Abbaio Camp. Alle 17:30, per la sessione Young Stars Jazz Vibes, Sezione Operativa 10tet. Bossanova, samba, jazz, latin jazz con un gruppo di dieci musicisti, con un solo adulto e giovani con età media di 17 anni.

Al programma musicale si affiancano numerose attività con gli animali, sessioni di yoga, Qi Gong, laboratori per bambini, esposizioni d’arte e incursioni poetiche e letterarie.

Domenica torna Misano in Bici

Domenica 3 maggio torna “Misano in bici”, la pedalata lungo le EcoVie di Misano organizzata nell’ambito dell'iniziativa nazionale FIAB Bimbimbici, in collaborazione con tutti i Comitati cittadini di Misano Adriatico.

La mattinata intende promuovere l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto ecologico, oltre che salutare, affinché possa consolidarsi nelle abitudini delle famiglie.

Il percorso prevede la partenza da piazzale Roma, alle 9.00, e l’arrivo al Conca Village intorno alle 12.00. Ciascuno potrà partire da ognuna delle postazioni intermedie lungo il percorso (Parco del Sole a Misano Brasile, centri di quartiere a Villaggio Argentina, Scacciano, Misano Monte, Misano Cella e Santa Monica, parco Canadà a Belvedere, piazzale Colombo a Portoverde).

All’arrivo sarà offerto un ristoro a cura dell'associazione Valle del Conca, con il contributo dell'Amministrazione Comunale.

Al via la rassegna per bambini “Acchiappasogni”

Domenica 3 maggio prenderà il via la rassegna di spettacoli per bambini “Acchiappasogni”, in programma per tre domeniche consecutive in Piazza della Repubblica con inizio alle 16:30.

Il primo appuntamento vedrà protagonista la Compagnia “I 4 Elementi” in “A ruota libera”: uno spettacolo che farà sognare i bambini con monocicli, giocoleria e bolle di sapone.

A Misano World Circuit i test ride e lo show di Eicma Riding Fest

Da domani a domenica a Misano World Circuit torna EICMA Riding Fest, l’evento dedicato alle prove moto organizzato e promosso da EICMA, l’Esposizione internazionale delle due ruote di Milano. Dopo la consacrazione dello scorso anno, con oltre 25.000 appassionati, l’edizione 2026 propone un ricchissimo programma che, oltre alle prove moto, cuore dell’evento, prevede anche formazione, spettacolo e la possibilità di incontrare tanti campioni: tra i protagonisti attesi ci saranno Kevin Schwantz, Troy Bayliss, Carl Fogarty, Andrea Dovizioso, Stefan Everts, Marco Melandri e Mattia Pasini.