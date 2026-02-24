Misano punta sugli Hub urbani: Comune e Confcommercio al lavoro sulla riqualificazione

Dal centro a Portoverde: strategie condivise per il commercio

Si è svolto in municipio a Misano Adriatico l’incontro tra il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Giammaria Zanzini insieme al referente della delegazione di Misano, Giacomo Maroncelli con il sindaco Fabrizio Piccioni, dedicato ai temi del rilancio del commercio locale e alle opportunità offerte dalla Legge Regionale n. 12/2023.

Al centro del confronto, la costituzione degli Hub urbani e di prossimità, strumenti previsti dalla normativa regionale per sostenere e riqualificare i centri urbani e le aree commerciali, con particolare riferimento agli hub del centro cittadino, di Portoverde e di Misano Brasile.

Il presidente Zanzini ha ringraziato il primo cittadino per l’attenzione e l’apertura al dialogo: “Apprezziamo la volontà di collaborazione: l’unica via per riqualificare il territorio è lavorare in sinergia tra pubblico e privato. Misano rappresenta un’eccellenza della Riviera e, grazie al Misano World Circuit Marco Simoncelli, canalizza ogni anno importanti flussi di presenze turistiche, oltre ad avere un’ottima offerta nel segmento del balneare. Il tessuto economico locale deve crescere in parallelo con questa attrattività, anche attraverso un’accelerazione nel percorso di riqualificazione del comparto ricettivo, intercettando il bando regionale attualmente in essere. Le idee sono sul tavolo, gli strumenti ci sono ora dobbiamo lavorare tutti insieme, in modo unitario, per riportare la Riviera a riprendersi il ruolo di capitale del turismo costiero e il territorio a consolidarsi come meta del buon vivere”.

“È stato un incontro molto positivo - spiega Maroncelli - in cui abbiamo trovato subito punti di contatto. Abbiamo consegnato il documento di proposte “La città che cambia”, che contiene linee guida e spunti per provare a rilanciare i centri e i quartieri attraverso la riqualificazione del commercio di prossimità e dei servizi urbani. Abbiamo indicato anche molti esempi concreti per contrastare l’installazione di negozi di chincaglieria che abbassano la qualità della proposta commerciale e turistica. Abbiamo trovato grande disponibilità ad approfondire questi temi: ottime basi per lavorare insieme”.