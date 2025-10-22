Paolo Ercolani racconta il mistero uomo per la rassegna filosofica di Misano

Sul palco del Teatro Astra venerdì 25 ottobre

Sarà il filosofo Paolo Ercolani a salire sul palco del Teatro Astra venerdì 25 ottobre per il nuovo appuntamento della rassegna filosofica Ecce Homo. Con una lectio dal titolo “Il mistero uomo: umano, troppo umano, disumano”, Ercolani spiegherà che “non è possibile considerare ciò che ci rende umani senza tenere presente che siamo anche disumani”.

La ricchezza esistenziale dell’uomo, sostiene Ercolani, è anche la sua contraddizione più radicale: una creatura messa al mondo per amore, nonché depositaria a sua volta di questo nobile sentimento, è anche quella che è stata capace delle atrocità più disumane contro la sua stessa specie ma non solo. L’abitante più evoluto del pianeta terra, ma anche quello che opera per distruggere le condizioni eco-ambientali che permettono la sua stessa esistenza, al punto che l’homo sapiens rischia di essere la prima specie di questo pianeta a estinguersi per suicidio.

Grandi autori si sono confrontati con il mistero dell’uomo, da Platone a Dostoevskij, da Sant’Agostino a Nietzsche, da Freud a Hannah Arendt, da Cioran a Zimbardo. Ma quel mistero rimane, apparentemente insondabile, inquietante, sempre pronto a tradursi in nuove forme di atrocità, fra cui le guerre e lo sterminio etnico. Questo stesso mistero, paradossalmente, rende ragionevole il proposito della filosofia transumanista, quella che permea i guru dell’Intelligenza artificiale: far estinguere l’umano e approdare a una superumanità composta da cyborg. Che non fa guerre (se non virtuali).

Ma è davvero questo l’unico esito possibile di una creatura in cui coabitano amore e morte, costruzione e distruzione, Dio e Diavolo? A questo interrogativo proverà a dare una risposta Ercolani.

La rassegna filosofica Ecco Homo gode dell’importante sostegno di Rivierabanca e Romagna Acque. Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 21:00. L’ingresso è libero, sino ad esaurimento posti.