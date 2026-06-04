Misano, rinnovati gli accordi per il Gran Premio: via libera del Consiglio provinciale

Approvato il rinnovo 2027-2028 per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini al Misano World Circuit, con possibile estensione fino al 2031

Nella seduta di ieri, il Consiglio provinciale ha approvato a maggioranza gli accordi di rinnovo per l'organizzazione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. Il rinnovo per il biennio 2027-2028, con la possibilità di estendere l'impegno per il triennio 2029-2031, è stato illustrato dal capogruppo di maggioranza e sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni. Si tratta di tre accordi che vedono la Provincia impegnata in un ruolo di coordinamento amministrativo: con i cinque Comuni della costa riminese (Rimini, Riccione, Cattolica, Misano Adriatico e Bellaria-Igea Marina), con la Regione Emilia-Romagna e con la Repubblica di San Marino. Quello su un evento seguito ogni anno da centinaia di migliaia di appassionati da tutto il mondo rappresenta un investimento strategico per il territorio provinciale, che ha visto infatti l’accordo trasversale di maggioranza e opposizione (si è invece astenuto Murano Brunori).

Il Consiglio, in precedenza, aveva approvato, sempre a maggioranza, la variazione n. 6/26 al Bilancio di previsione 2026/2028 con cui si è proceduto all’adeguamento di bilancio propedeutico alla stipula dei nuovi accordi relativi al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Il Consiglio provinciale ha anche approvato, sempre a maggioranza, il rinnovo annuale della convenzione con la Regione Emilia-Romagna e ARPAE per lo svolgimento di funzioni ambientali (ex art. 1, comma 85, legge 56/2014 e art. 15, comma 9, L.R. n. 13/2015).