Addio all'amato bagnino di Riccione: scompare a 48 anni Alessandro Nicolini

Era il gestore del bagno 122 di Riccione

Sui social in tanti ne hanno ricordato la gentilezza e il sorriso. Alessandro Nicolini, 48 anni, era il gestore del bagno 122 di Riccione, in viale D'Annunzio: è scomparso domenica scorsa (21 giugno), lasciando sgomento e tristezza nel cuore di parenti, amici, dei marinai di salvataggio della zona e dei tanti frequentatori dello stabilimento balenare, che avevano avuto prova diretta della sua cortesia e affabilità, oltre alla simpatia, tipicamente romagnola. Da poco era tornato a vivere il suo mare, tra la sua gente e la sua spiaggia. Alessandro lascia la moglie Alba, che gestisce un hotel, le figlie Penelope, Madalena e Maria Vittoria, i genitori Luciano e Anna Maria, la sorella Valentina. Il funerale sarà celebrato domani (mercoledì 24 giugno) alle 16, presso la Chiesa parrocchiale Gesù Redentore nel quartiere Alba. La redazione di altarimini.it porge le proprie condoglianze alla famiglia.