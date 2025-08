Misano scatenato sul mercato: arriva il difensore scuola Verona Bontempi

Classe 2004, ha giocato in D con Livorno, Giulianova e Vastogirardi. L'ex Forlì e Sammaurese Gabriele Masini al Lentigione

Continua il mercato del Misano, che punta all'eccellenza: acquistato Matteo Bontempi, difensore centrale classe 2004. Cresciuto nei settori giovanili di Gubbio ed Hellas Verona, Bontempi ha maturato esperienze significative nei campionati nazionali dilettantistici, indossando le maglie di Livorno, Vastogirardi e Giulianova in Serie D. Nella scorsa stagione ha militato con l’Atletico Mariner nel campionato di Eccellenza Marche. Difensore di piede destro, Bontempi porta a Misano fisicità, esperienza e fame di riscatto. Queste le sue prime parole da giocatore biancoceleste: «Ho scelto Misano perché credo nel progetto e nella serietà della società. Dopo alcune stagioni non al massimo, voglio rilanciarmi con determinazione e grande voglia, per ripagare la fiducia del mister e di tutto l’ambiente».

In serie D, il Lentigioen ha tesserato Gabriele Masini, terzino classe '99 scuola Reggiana. Tra le altre squadre in cui ha militato possiamo trovare nomi importanti come la Reggio Audace, Matelica, Prato, Forlì e Sammaurese.