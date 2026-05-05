Misano, secondo appuntamento di “Senza copione”: in sala “I nove mesi dopo”
L'evento al Cinema Teatro Astra
Secondo e ultimo appuntamento di “Senza copione - La sfida di diventare genitori", il ciclo di cine-conferenze inserite nel calendario di iniziative ideato per celebrare i 50 anni dei servizi educativi del Comune di Misano Adriatico.
Venerdì 8 maggio, nel weekend dedicato alla mamma, sarà data voce alla figura materna attraverso la storia di quattro madri. Alle 17:30, al Cinema Teatro Astra, verrà proiettato il docufilm "I nove mesi dopo", a cui seguirà un dibattito con l’autrice e regista, la Professoressa Mariagrazia Contini.
L'opera dà voce alla sofferenza che molte mamme vivono nel post-parto, un periodo in cui il "gioco degli equivoci" sociale e culturale spesso impone solo emozioni positive, ignorando le reali fatiche. Attraverso le storie di quattro donne diverse tra loro, il docufilm entra nella loro quotidianità con uno sguardo non giudicante, rispettoso ed empatico, cercando di rispondere agli interrogativi: come uscire da quel copione? Come dare voce alla paura di non farcela?
L’evento è ad ingresso libero.