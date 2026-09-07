Misano, settembre da record: lo sport spinge turismo e presenze

Oltre 65mila visitatori all’International Bike Festival, ora arriva il Gran Premio di San Marino. In programma anche Spartan Race e ASI Fest per prolungare la stagione turistica

La stagione turistica a Misano Adriatico è pronta a vivere un settembre dalle grandi presenze, con un calendario di appuntamenti sportivi capace di richiamare migliaia di appassionati e visitatori e di prolungare la stagione oltre i mesi estivi. Un risultato che conferma il ruolo dei grandi eventi come strumento strategico per la promozione del territorio e per la destagionalizzazione dell’offerta turistica.

Il mese si è aperto con il successo di International Bike Festival, che ha fatto registrare oltre 65.000 presenze, con più di 600 brand presenti e oltre 25.000 test bike effettuati. Numeri che confermano il percorso di crescita della manifestazione e segnano un passaggio importante nella sua storia, con la prima edizione caratterizzata dalla nuova identità di International Bike Festival.

La manifestazione si conferma così un punto di riferimento per il ciclismo nazionale e internazionale e, allo stesso tempo, un’importante occasione di promozione per Misano e per l’intero territorio.

All’interno di International Bike Festival si è svolta anche La Gialla Family, la pedalata dedicata alle famiglie che da alcuni anni anticipa a Misano la Settimana Europea della Mobilità, promuovendo l’utilizzo della bicicletta negli spostamenti quotidiani. All’iniziativa hanno partecipato circa 250 persone, che hanno concluso il percorso con un giro di pista al Misano World Circuit.

Dopo il successo di International Bike Festival, l’attenzione si sposta ora sul Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma questo fine settimana al Misano World Circuit. L’appuntamento rappresenta uno dei principali eventi dell’anno per il territorio, capace di portare e Misano un pubblico internazionale, con importanti ricadute sul sistema ricettivo, sulla ristorazione, sul commercio e sui servizi.

Il calendario di settembre propone altri importanti appuntamenti: la Spartan Race e ASI Fest, eventi pronti a generare presenze anche nella seconda parte del mese.

“Settembre dimostra ancora una volta quanto lo sport sia un motore straordinario per il turismo e per l’economia del territorio – sottolinea il sindaco Fabrizio Piccioni –. Abbiamo davanti un mese ricco di appuntamenti, che dopo un’estate intensa ci permette di prolungare la stagione e di portare a Misano migliaia di persone, molte delle quali arrivano da fuori Regione e dall’estero. International Bike Festival ha aperto il mese con numeri importanti, ora ci aspetta il Gran Premio e poi altri grandi eventi. È il risultato di un lavoro che punta a costruire una destinazione attrattiva tutto l’anno e che vede nel Misano World Circuit un importante alleato”.