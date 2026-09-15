Misano, sospesa per dieci giorni la licenza di un locale

Risse, aggressioni, furti e violazioni delle norme sulla capienza e sulla somministrazione di alcol ai minorenni

La Polizia ha sospeso per dieci giorni la licenza di un locale di Misano Adriatico. Il provvedimento, adottato dal Questore di Rimini ai sensi dell’articolo 100 del TULPS, è arrivato al termine dell’istruttoria condotta dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, sulla base degli episodi segnalati dai Carabinieri.

Negli ultimi mesi, i militari sono intervenuti più volte all’interno del locale o nelle immediate vicinanze per episodi che hanno riguardato risse e aggressioni, furti e situazioni legate all’abuso di alcol, oltre a violazioni delle prescrizioni previste a tutela della pubblica incolumità.

Tra gli episodi contestati, quello del 5 agosto, quando i Carabinieri di Riccione sono intervenuti nel locale dopo il furto con strappo di una collanina d’oro ai danni di un giovane. La settimana precedente, durante un controllo, era stato invece accertato un sovraffollamento del locale, con il superamento della capienza autorizzata. Per questo motivo il titolare era stato denunciato all’autorità giudiziaria. Nella stessa circostanza, i militari avevano inoltre accertato, in due distinti episodi, la somministrazione di bevande alcoliche a due minorenni.

Altri interventi si erano verificati nel mese di luglio. In un caso, i Carabinieri e il personale del 118 erano intervenuti per soccorrere un minore in evidente stato di ebbrezza alcolica, poi trasportato al pronto soccorso. Nella stessa notte il 118 era intervenuto altre due volte per soccorrere persone in stato di alterazione alcolica. In un'altra occasione, all’interno del locale, un giovane era stato vittima di una violenta aggressione ed era stato successivamente soccorso dai sanitari.

Diversi episodi erano stati segnalati anche a giugno, tra cui furti con strappo di catenine all’interno del locale. Particolarmente impegnativa la serata del 20 giugno, quando diverse pattuglie dei Carabinieri erano intervenute per ore per sedare liti e risse scoppiate sia all’interno della discoteca sia sulla pubblica via e nel parcheggio antistante. A fronteggiarsi erano stati numerosi giovani di diverse nazionalità.

Secondo quanto emerso dall’istruttoria, la gravità e la reiterazione degli episodi hanno evidenziato, secondo la Questura, una situazione di pericolo concreto e persistente per l’ordine e la sicurezza pubblica. Da qui la decisione del Questore di sospendere la licenza del locale per dieci giorni.

Il provvedimento è stato notificato al titolare nella serata dell’11 settembre dal personale della Stazione Carabinieri di Misano Adriatico.