Misano, successo per la prima edizione di “Green & Blue JaZzFeeling” al Parco Mare Nord

Due giorni di musica jazz, natura e inclusione con cinque concerti e attività per famiglie, giovani e associazioni del territorio

“Misano Green & Blue JaZzFeeling”, svoltosi l’1 e il 2 maggio al Parco Mare Nord, jazz, natura e armonie globali dal vivo! Un evento fresco, innovativo, sociale e culturale che ha celebrato la musica jazz, immersa nella bellezza della natura.

“Siamo contenti della riuscita della prima edizione dell’evento - le parole dell’Assessore al Turismo Marco Dominici, che ha già lanciato la freccia sull’edizione del prossimo anno -, che si è rivelato molto partecipato e apprezzato. È stato bello veder partecipare anche tante famiglie con bambini, grazie ad un format capace di coniugare varie forme d’espressione e intrattenimento, ed è stato bello vedere il Parco Mare Nord così vivo, che era uno degli scopi di questo evento. Un ringraziamento a quanti hanno preso parte alla manifestazione e tutti coloro che hanno lavorato per la sua riuscita”.

Due giorni e 5 concerti eccellenti, al mattino con il gruppo di Dario Cecchini, leader della storica band ufficiale di Umbria Jazz e con la musica dal mondo del quartetto Uzza-za, mentre il pomeriggio è stato dedicato ai giovani, con il quintetto di 16enni Zenith Quartet & Gaia, e dal decimino “Sezione Operativa”, di età media 17 anni. Il format, creato da Diego Olivieri, ha unito iniziative di benessere, nella natura, di empatia con gli amici a quattro zampe, la passeggiata assieme alla marching band “Suoniamo da Cani” e gli addestratori di Abbaio Camp, , nonché esperienze dedicate ai bambini e bambine, con i cavalli portati dalle Giacche Verdi della provincia di Rimini con il Centro per le famiglie del Distretto di Riccione, e l’esperienza di Qi Gong con Cleofe Bucchi. Lanciando l’idea di creare una rete di poeti, ad iniziare dal poeta dialettale Gilberto Grazia e la scrittrice Daniela D’Elia.

“È stato il numero zero di “Misano Green & Blue JaZzFeeling” - ha detto Diego Olivieri – il cui obiettivo non era attirare le folle, bensì sensibilizzare alla grande potenza inclusiva della musica JaZz, Patrimonio Unesco per la sua forza inclusiva, coinvolgere i giovani, valorizzando un’area verde unica, così prossima al mare. Elementi da cui nasce il nome dell’evento. È stato bello vedere la soddisfazione dei partecipanti, il sorriso dei giovani, gli abbracci con gli amici della Cooperativa Cà Santino, ma anche la voglia di fare e la collaborazione coesa dell’Amministrazione misanese, che ringrazio di cuore per la fiducia, l’operatività e l’empatia nel volere assieme la buona riuscita questa iniziativa, per la quale ringrazio anche chi ha collaborato con entusiasmo”.