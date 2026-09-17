Misano, torna Astra Verba Ridens: cinque spettacoli e due appuntamenti per famiglie

La rassegna al Cinema Teatro Astra parte il 18 dicembre con il gospel dei Charm City Singers. A dicembre anche due pomeriggi di Teatro Ragazzi

Torna per il quarto anno la rassegna Astra Verba Ridens al Cinema Teatro Astra di Misano Adriatico, e porta con sé una novità: agli appuntamenti serali, che saranno cinque, si aggiungono due appuntamenti in pomeridiana di Teatro Ragazzi dedicati alle famiglie, entrambi nel mese di dicembre.

Si apre una nuova stagione di cultura e spettacolo. Come amministrazione, insieme ai Fratelli di Taglia, abbiamo voluto proporre un calendario capace di offrire al pubblico occasioni di intrattenimento, emozione e riflessione, valorizzando il teatro come luogo di incontro e di condivisione – commenta la vicesindaca di Misano Adriatico, Maria Elena Malpassi. Il nostro auspicio è che il pubblico possa vivere pienamente questi appuntamenti e riconoscere nel teatro uno spazio aperto a tutti, capace di arricchire la vita culturale della nostra comunità.

Ringrazio gli artisti, la compagnia, gli organizzatori e tutti coloro che collaborano alla realizzazione e al successo della rassegna. A loro e al pubblico rivolgo l’augurio di una stagione ricca di soddisfazioni e di buon teatro.

Il sipario del programma serale si alzerà il 18 dicembre 2026 con l’unico concerto della rassegna: il concerto gospel d’oltreoceano con Charm City Singers.

La rassegna continuerà nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2027, con quattro appuntamenti comici di attualità, costume e società, analisi sociale e intrattenimento.

Il primo a salire sul palco dell’Astra sarà il giovane Vincenzo Comunale sabato 30 gennaio 2027 con i suoi monologhi che spesso ribaltano la realtà, evidenziandone le contraddizioni e proponendo punti di vista alternativi e sempre originali. A seguire, sabato 13 febbraio 2027, in scena ci sarà Laura Formenti che affronterà il tema del disagio contemporaneo attraverso la lente dell'umorismo.

Sarà poi la volta di Giorgio Montanini, che domenica 28 febbraio 2027 porterà in anteprima nazionale un nuovo monologo di stand up comedy, uno spettacolo inedito che conferma il talento di uno degli artisti più originali, provocatori e apprezzati della comicità italiana contemporanea.

Chiuderà la rassegna venerdì 12 marzo 2027 Moni Ovadia insieme a Giovanna Famulari con il suo nuovo spettacolo. Si tratta di una sorta di “lezioni di umorismo” che esplorano i diversi meccanismi che scatenano l’ilarità attraverso varie forme: l’ironia, il sarcasmo, il paradosso, il nonsense.

Il concerto

Charm City Singers International sono un collettivo vocale gospel con sede a Baltimora, che porta il suono di “Charm City” sui palcoscenici di tutto il mondo. Radicato nella tradizione della musica gospel, il gruppo fonde stili tradizionali e contemporanei con elementi di Broadway, della musica da film e della musica d’ispirazione,

offrendo performance intense e ricche di cultura che elevano e coinvolgono il pubblico in contesti diversi.

Gli spettacoli

Vincenzo Comunale con Primapagina dà voce alla sua generazione (30 anni, a metà tra millennials e generazione Z) e la sua città (ironizza e ribalta gli stereotipi su Napoli, ma rifuggendo sempre dalla retorica). Le prime pagine dei giornali e l’attualità vengono spesso integrate nello spettacolo, il che, assieme alle improvvisazioni, rende ogni replica diversa dalla precedente.

Laura Formenti con Skincare per l’apocalisse affronta il tema del disagio contemporaneo attraverso la lente dell'umorismo. Il punto di partenza è un'osservazione sul presente: i disturbi mentali sono in aumento, gli estremismi e i fanatismi si diffondono tanto online quanto nella vita reale. E se fosse l’umorismo l’ultimo baluardo della nostra sanità fisica e mentale? Lo scrittore Amos Oz sostiene che “fintanto che il tuo senso dell’umorismo tiene, sei almeno in parte immune al fanatismo”.

Giorgio Montanini, il re della stand up comedy, torna e lo fa con un nuovo spettacolo inedito. Dopo il grande successo delle oltre 80 date in tutta Italia di Fall, Giorgio Montanini torna sul palco più tagliente che mai per distruggere tutti i luoghi comuni del nostro Bel Pensante Paese. Attraverso una comicità tagliente e intelligente, Montanini affronta temi di attualità, costume e società, smascherando ipocrisie, contraddizioni e luoghi comuni del nostro tempo.

Moni Ovadia con il suo nuovo spettacolo dal titolo Ridere, sganasciarsi, scompisciarsi, tratta una sorta di “lezioni di umorismo” che esplorano i diversi meccanismi che scatenano l’ilarità attraverso varie forme: l’ironia, il sarcasmo, il paradosso, il nonsense. Lo spettacolo si muove entro questo percorso attraverso brevi citazioni colte di intellettuali che hanno studiato i meccanismi comici e relativi esempi: witz, barzellette, freddure, aforismi, calambour, canzoni comiche.

A teatro ragazzi!

Tra le novità di questa edizione di Astra Verba Ridens arriva A teatro ragazzi!, una nuova proposta dedicata ai più piccoli e alle famiglie, realizzata in collaborazione con il Teatro Corte di Coriano.

Due appuntamenti pomeridiani nel mese di dicembre, entrambi alle ore 16.30, per avvicinare bambini e ragazzi al teatro attraverso storie, personaggi e linguaggi capaci di coinvolgere pubblici di tutte le età.

Si comincia martedì 8 dicembre 2026, in occasione della Festa dell’Immacolata, con la compagnia Fratelli di Taglia e il loro Cappuccetto e il lupo, una rilettura teatrale della celebre fiaba.

Il secondo appuntamento è in programma domenica 13 dicembre 2026 con il Gran Teatrino di Pulcinella, che porterà in scena La capra ballerina.

Con A teatro ragazzi!, il Cinema Teatro Astra amplia così la propria proposta e apre le porte alle famiglie, affiancando agli appuntamenti serali della rassegna due pomeriggi interamente dedicati al pubblico più giovane.