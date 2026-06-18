Misano, tre giorni di eventi per la Notte Rosa tra musica, fuochi e spettacoli

Dal 19 al 21 giugno la città entra nel cuore della festa dell’estate con concerti, sfilate e intrattenimento per tutte le età

Misano Adriatico si prepara a vivere uno dei fine settimana più attesi dell'estate con il ritorno della Notte Rosa. Da venerdì a domenica tre giornate di eventi, musica e intrattenimento accompagneranno cittadini e visitatori all'interno della grande festa diffusa che coinvolgerà tutta la Riviera Romagnola e che da oltre vent'anni segna simbolicamente l'avvio dell'estate.

Musica dal vivo, spettacoli, tradizioni e intrattenimento per tutte le età animeranno il territorio di Misano per tre serate consecutive.

Ad aprire il programma, venerdì 19 giugno alle ore 21.30 in Piazza della Repubblica, sarà il concerto dei Nomadi, una delle band più amate e longeve della musica italiana. Con oltre sessant'anni di storia alle spalle, il gruppo continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama musicale nazionale grazie a un repertorio che ha accompagnato generazioni di italiani. Brani entrati nella memoria collettiva come Io vagabondo, Dio è morto, Un pugno di sabbia e Un giorno insieme saranno protagonisti di una serata che si preannuncia ricca di emozioni, confermando il forte legame tra la storica formazione e il pubblico di ogni età.

La festa proseguirà allo scoccare della mezzanotte con il tradizionale spettacolo pirotecnico in programma a Piazzale Roma. I fuochi d'artificio illumineranno il litorale di Misano Adriatico in contemporanea con tutte le località della Riviera Romagnola, regalando uno dei momenti più suggestivi e simbolici della Notte Rosa.

Sempre nella serata di venerdì, alle ore 21.30, il Parco del Sole di Misano Brasile ospiterà una Serata Family a cura di First Animazione, pensata per coinvolgere bambini e famiglie in un'atmosfera di gioco e divertimento.

Sabato 20 giugno il cuore della festa si sposterà sul lungomare con il Carnevale d'Estate. A partire dalle ore 21.00, i carri allegorici sfileranno accompagnati da gruppi mascherati e animazioni che coinvolgeranno grandi e piccoli in una colorata festa a cielo aperto.

Domenica 21 giugno, alle ore 21.30, il weekend si concluderà al Parco del Sole di Misano Brasile con "A Tutto Ballo", una serata dedicata alla musica e al divertimento. I maestri Andrea Giorgi e Nicole Ongaro della scuola Nirea Danze guideranno il pubblico nell'apprendimento di coinvolgenti balli di gruppo sulle note delle hit estive più amate.

Tre giorni tra musica, colori, emozioni e divertimento per celebrare il weekend più rosa dell'anno.