Misano, trenini navetta dal centro al circuito per la MotoGp

Dal 12 al 14 settembre sarà attivato un servizio speciale di trasporto pubblico per rendere più agevoli e sostenibili gli spostamenti dei tanti appassionati



In occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma dal 12 al 14 settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli, sarà attivato un servizio speciale di trasporto pubblico per rendere più agevoli e sostenibili gli spostamenti dei tanti appassionati attesi sul territorio.

Il cuore della mobilità locale sarà rappresentato dai caratteristici trenini navetta, che collegheranno in maniera costante Misano centro con il circuito. La partenza avverrà dalla rotatoria Simoncelli, con corse a intervalli di circa quindici minuti, così da garantire un flusso continuo e ordinato verso l’autodromo. Una soluzione pratica e funzionale che permetterà agli spettatori di raggiungere le tribune senza l’assillo del traffico e dei parcheggi.

Il servizio navetta prevede un costo di 5 euro per la singola tratta e di 8 euro per il biglietto andata e ritorno, una formula pensata per agevolare quanti sceglieranno di lasciare l’auto e affidarsi al trasporto pubblico. A rendere ancora più interessante la proposta di quest’anno sarà l’introduzione di un trenino elettrico di ultima generazione, messo a disposizione da T.u.t. 2 Srl, che unisce comodità e rispetto per l’ambiente, confermando la crescente attenzione di Misano Adriatico verso la mobilità sostenibile in occasione dei grandi eventi, uniti ai trenini GPL già in dotazione per un totale di cinque mezzi.

Con questa iniziativa, il Gran Premio non sarà soltanto una festa di sport e motori, ma anche un’occasione per sperimentare un modo di muoversi più semplice, condiviso e green.