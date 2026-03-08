Misano, tris alla Stella e primato a +10 su Savignanese e Cervia

Esordi di Achille Fabbri e Prati: la Savignanese espugna 1-0 Bellaria. Buon punto Bellariva con il Riccione

A cura di Riccardo Giannini

Nella 27esima giornata del girone D di Promozione, il Misano supera l'ostacolo Stella con un perentorio 0-3, aperto dal rigore di Rossi all'8'. Nel finale risultato arrotondato dalle reti di Pollina e Valeriani, mentre i locali rimpiangono alcuni infortuni: il passivo è troppo pesante per quello che si è visto in campo. I ragazzi di Muratori, invece, consolidano il primato a +10 sulla coppia Savignanese-Cervia. A Bellaria esordivano sulle panchine Achille Fabbri e Prati: la Savignanese ha avuto la meglio 1-0 con gol di Mazza. Per il Cervia invece un pareggio 0-0 in casa con il Bakia. Il Novafeltria, vincendo l'anticipo, si porta a -3 dal secondo posto, mentre lo Spiv, superando il Classe, è in zona playoff. Buon punto salvezza del Bellariva che blocca il Riccione sullo 0-0: i locali escono dal campo con il rimpianto per aver sbagliato un rigore con Bargelli.

Stella - Misano 0-3

STELLA: Temeroli, Maioli (15' st Celli), Betti, Belicchi (37' st Zavaglia), Gabrielli, Arduini, Marconi, Bartolani (32' st Foschi), Marchini, Ceccarelli (15' st Fantini), Greppi (18' st Ulloa Brito). A disp.: Amaducci, Alvisi, Guidomei, Cristiani. All.: Bianchi.

MISANO: Conti, Gudenzoni, Di Pollina, Madonna (40' st Politi), Rossi (40' st Laro), Valeriani, Tamagnini (43' st Buccolo), Kolpachkov, Iacovetta (21' st Fabbri), Scarponi, Alvisi (40' st Maltoni). A disp.: Orsini, Bacchiocchi, Bonetti, Simoncelli. All.: Muratori.

ARBITRO: Nuzzo di Forlì.

RETI: 8' pt Rossi (rig.), 34' st Di Pollina, 36' st Valeriani.

AMMONITI: Marconi, Gabrielli, Celli, Arduini.

Bellaria Igea Marina - Savignanese 0-1

BELLARIA: Tosi, Grossi, Cristiani (34' st Muci), Righini, Zamagni, Pasolini, Loi (15' st Caverzan), Facondini (34' st Grassi), Zarrelli (21' st Vitali), D'Elia, D'Orsi (21' st Falchero). A disp.: Chiarabini, Zanotti, A.Zammarchi, Kasalla. All.: Fabbri.

SAVIGNANESE: Forti, Possenti, Mazza, Guidi, Alberighi, Lombardi, Bullini (20' st Bernardi), Nicolini (41' st Ridolfi), Angeli, Gravina (28' st Stambolla), Galassi (16' st Dimilta). A disp.: Zannoni, Paoloni, Brighi, Chinigo, Toni. All.: Prati.

ARBITRO: Crociani di Cesena.

RETI: 34' st Mazza.

Bellariva - Riccione 0-0

BELLARIVA: Starna, Zighetti, Fini, Zamagni, Cruz, Tonini, D'Adamo Sandri (46' st Magrotti), Morolli (38' st Gennari), Piastra (21' st Vari), Medi, Bargelli (48' st Berlini). A disp.: Lazzarini, S.Ronci, F.Ronci, T.Fabbri, A.Fabbri. All.: D.Morolli.

RICCIONE: Barbanti, Difino (29' st Giunchi), Labudiak, Sottile (21' st Bellavista), Manfroni (46' st Kacmoli), Matteoni, Serafini, Mussoni (34' st Polverelli), Pasolini, Cremonini, Diop (9' st Tonini). A disp.: Crescentini, Ricci, Mantovan, Shehi. All.: Mugellesi.

ARBITRO: Renzi di Imola.

AMMONITI: Medi, D'Adamo Sandri, Zighetti, Zamagni, Magrotti.

Gambettola - Diegaro 0-0

GAMBETTOLA: Foiera, Marconi, Zannoli (33' st Rabello), Rushiti (20' st Thiaw), Raimondi, Cicognani, Pertutti, Chiaruzzi (33' st Falaschi), Camaj (39' st Orioli), Noschese, Marfella (11' st Longobardi). A disp.: Smeraldi, Piraccini, Mustafa, Loreto. All.: Forchino.

DIEGARO: Stella, Donati, Frosio, Scarponi, Tamburini, Soumahin (36' st Savelli), Mazzuoli, Baldinini, Guarino, Bonandi (19' st Pasini), Ensini (44' st Giacalone). A disp.: Zammarchi, Fiumi, Giorgini, Torelli, Maiolani, Casalboni. All.: Bonacci.

ARBITRO: Zoffoli di Cesena.

AMMONITI: Scarponi.

Altre gare

Cervia - Bakia Cesenatico 0-0

Spiv - Classe 3-1 (11' pt Padoan, 46' pt Ulivieri, 10' st Maretti, 45' st Tombetti).

Riposa: Civitella.

Anticipi

Bagnacavallo - Reno 0-0

BAGNACAVALLO: Galegati, Stanghellini, Albonetti, Zalambani, Bucci, Domi, Ndiaye, Mazzotti, Regoli, Calderoni, Camara. A disp.: Minardi, Rubbi, Rondinelli, Gasparri, Bravi, Hamel, Bejaoui, Gardini, Piva. All.: Neri.

RENO: Palermo, Gabelli, Alberi, Bottini, Prati, Taroni (25' st Muratori), Cobrescu, Bolognesi (36' st Mazzavillani), Quarta (20' st Kema), De Rose, De Vincenzo (37' st Salimbeni). A disp.: Lenzi, Corrado, Correnti, Patti, Andrini. All.: Benederi.

ARBITRO: Cipriano di Rimini

AMMONITI: De Rose, Mazzavillani.

Roncofreddo - Novafeltria 1-2

RONCOFREDDO: Fabbri, Falzetta, Zanni (28' st Vivo), Scarcella (40' st Urbinati), Scarponi, Lessi, Khalil (14' st Ventrucci), Brigliadori, Fellini (28' st Brighi), Zavatta (40' st Gega), Toure. A disp.: Cirongu, Cecchi, Borioni, Benvenuti. All.: Freschi.

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra, A.Pavani, Nucci, Renzi, Giacobbi, Piva, Giorgini (23' st Castellani), Canini (1' st Camara), Bardeggia (45' st Carbonara), Frihat (26' st Galli). A disp.: Olivieri, Medici, T.Pavani, Paesini, Ciccioni. All.: Mancini.

ARBITRO: Festa di Faenza.

RETI: 17' pt Bardeggia (rig.), 24' pt Zavatta (rig.), 20' st Bardeggia.

AMMONITI: Giacobbi, Toure, Khalil, Scarponi, Lessi, Zavatta, Falzetta.

Classifica

Misano 58, Cervia e Savignanese 48, Novafeltria 43, Spiv 43; Riccione e Stella 41, Baia 39, Diegaro 35, Roncofreddo 30, Civitella 27; Reno e Gambettola 26, Bellariva 21, Bellaria Igea Marina 20; Bagnacavallo 20, Classe 18.