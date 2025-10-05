Misano, tris nel primo tempo per regolare il Bellariva (3-2)

A segno Gudenzoni, Simoncelli e Di Pollina

Misano - Bellariva 3-2

MISANO: Conti, Di Pollina, Bacchiocchi (40' st Politi), Gudenzoni, Rossi, Cecci, Tamagnini (25' st Pecci), Kolpachkov, Torsani (13' st Camara), Simoncelli (13' st Alvisi), Maltoni (36' st Tamai). A disp.: Orsini, Cesarini, Laro, D'Adamo Sandri. All.: Muratori.

BELLARIVA: Starna, Fabbri (17' st Bordoni), S.Ronci, Medi (32' st Russo), Pauri, Tonini, F.Ronci (12' st Piastra), Morolli (48' st Rattini), Gennari (20' st Magrotti), Marchionna, Bargelli. A disp.: Fontana, D.Zamagni, Gianfrini, G.Zamagni. All.: D.Morolli.

ARBITRO: Visani di Faenza.

RETI: 28' pt Gudenzoni, 40' pt Simoncelli, 42' pt Di Pollina, 3' st Gennari, 49' st Marchionna.

AMMONITI: Fabbri, Morolli, Russo.

MISANO Il Misano parte fortissimo e chiude la prima frazione con un netto triplo vantaggio. Dopo appena cinque minuti Tamagnini, servito da Simoncelli, sfugge sulla destra e centra il palo con un tiro velenoso. Al 7’ i bianco-celesti sfiorano ancora il gol: corner da sinistra, Kolpachkov crossa sul secondo palo ma Bacchiocchi non riesce a trovare la deviazione vincente da due passi.

La pressione del Misano è costante e al 20’ arriva un’altra occasione: Tamagnini sfonda ancora sulla fascia e serve al centro per Maltoni, il cui tiro viene smorzato e respinto da Starna. Il vantaggio arriva al 28’: punizione precisa di Rossi e colpo di testa di Gudenzoni che anticipa tutti e scavalca il portiere per l’1-0.

La squadra di Muratori continua a spingere e trova il raddoppio al 40’: Simoncelli riceve al limite, controllo e destro perfetto che si infila all’angolino. Due minuti più tardi il Misano cala il tris: Torsani dalla destra serve un pallone per l’inserimento di Di Pollina, che al volo piazza sul secondo palo.

Nella ripresa il Bellariva entra con un altro atteggiamento e al 48’ accorcia le distanze: Gennari recupera palla sulla trequarti e calcia a fil di palo, battendo Conti alla sua destra. Al 64’ un’uscita avventata dello stesso Conti regala palla a Bargelli, che da posizione defilata non trova lo specchio della porta.

Il Misano rallenta i ritmi e controlla, ma in pieno recupero arriva il secondo gol ospite: al 94’ Marchionna, da metà campo, approfitta di Conti fuori dai pali e trova un eurogol che chiude la gara sul 3-2.

Prestazione di qualità dei bianco-celesti per oltre un’ora di gioco, poi un finale più complicato che non cancella la superiorità mostrata. Tre punti pesanti per la squadra di Muratori.