Misano, tutto in un weekend: tradizioni, show e il mondiale Superbike

Cosa fare a Misano Adriatico nel weekend

Misano Adriatico si prepara a vivere un fine settimana fra tradizioni, musica, animazione, sport e grandi eventi internazionali.

Tra gli appuntamenti in programma anche un importante momento istituzionale che si terrà sabato mattina. Alle ore 11.00, sul pennone di Piazzale Roma, verrà infatti issata la Bandiera Blu, simbolo della qualità ambientale e dei servizi offerti. La cerimonia, accompagnata dai discorsi delle istituzioni, si svolgerà alla presenza di cittadini e turisti.

Tra gli eventi della tradizione torna la 46ª edizione della Sagra della Ciliegia e Festa del Passatello, in programma da venerdì 12 a domenica 14 giugno a Villaggio Argentina, negli spazi di via Trebbio 5. Una manifestazione che da anni rappresenta un punto di riferimento per la valorizzazione delle tradizioni gastronomiche locali, accompagnate da musica e intrattenimento. Ricco il programma degli spettacoli: venerdì sarà protagonista il “Costipanzo Show” di Duilio Pizzocchi con la partecipazione straordinaria di Gene Gnocchi; sabato saliranno sul palco i Joe DiBrutto, mentre domenica la chiusura sarà affidata a Matteo Tarantino.

Il programma dell'intrattenimento propone inoltre, venerdì alle ore 21.30 in Piazza Repubblica, il concerto della San Marino Concert Band, mentre al Parco del Sole di Misano Brasile andrà in scena la Serata Family curata dalla First Animazione. Sabato sera, sempre alle 21.30 in Piazza Repubblica, spazio al Varietà.

Grande protagonista del weekend sarà anche lo sport. Dal 12 al 14 giugno il Misano World Circuit ospiterà l’Emilia-Romagna Round del FIM Superbike World Championship, uno degli appuntamenti internazionali più prestigiosi del motociclismo, capace di richiamare migliaia di appassionati da tutta Italia e dall'estero.

Sabato 13 giugno, l'Arena 58 ospiterà la gara in notturna del Campionato Italiano Flat Track, organizzata dal Moto Club Misano in collaborazione con FMI, Comune di Misano Adriatico e Visit Misano. Le prove prenderanno il via alle ore 16.30, mentre lo start ufficiale è previsto alle ore 20.00.

Il fine settimana sportivo sarà arricchito inoltre dal Trofeo Nazionale AICS di Pallamano, in programma dal 12 al 14 giugno al Palasport Rossini, e dal Summer Trophy AICS Interregionale di Pattinaggio Artistico – Memorial Dr. Carlo Faragona, in calendario dal 12 al 16 giugno sempre al Palasport Rossini.