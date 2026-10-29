Misano, venti tute per i bambini del nido comunale Il Germoglio

La donazione della Cooperativa Bagnini sosterrà le attività educative all'aperto

Un gesto concreto di attenzione verso i più piccoli e il loro percorso educativo. La Cooperativa Bagnini di Misano ha donato venti tute per bambini al Nido d’Infanzia comunale “Il Germoglio”, che saranno utilizzate durante le attività educative all’aperto.

La consegna è avvenuta nei giorni scorsi alla presenza di Gabriele Muccioli, in rappresentanza della Cooperativa, e della vicesindaca e assessora alla Pubblica Istruzione, Maria Elena Malpassi.

“È bello vedere le realtà del territorio collaborare per contribuire alla crescita delle nuove generazioni – commenta la vicesindaca Malpassi –. L’educazione all’aperto è un approccio che i servizi educativi comunali promuovono con grande convinzione, perché offre ai bambini preziose occasioni di esperienza, scoperta e apprendimento. Sapere di poter contare sul sostegno delle realtà locali è per noi motivo di grande soddisfazione. A nome mio, e di tutto il Nido Comunale, desidero ringraziare la Cooperativa Bagnini di Misano per questa generosa donazione”.

"Come Cooperativa, ma soprattutto come misanesi – aggiunge Gabriele Muccioli -, ci fa molto piacere partecipare a questo progetto: un plauso alle educatrici e al loro coordinatore per questa semplice ma originale idea".