Misano verso il Natale: Babbi Natale in moto e in palio il casco firmato da Valentino Rossi

Ecco gli eventi del weekend

Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti a Misano Adriatico, in avvicinamento alle feste natalizie.

Sabato 20 dicembre, alle 16:30, torna il tradizionale appuntamento con la Cerimonia di Fine Anno. Al Cinema Teatro Astra l’amministrazione comunale incontrerà la cittadinanza per tracciare un bilancio dell’anno che volge al termine. Al saluto del Sindaco Fabrizio Piccioni si aggiungeranno le premiazioni degli sportivi che si sono distinti nel corso del 2025, degli studenti diplomati con il massimo dei voti, il passaggio di consegne tra il vecchio ed il nuovo Sindaco dei Ragazzi e l’esibizione della scuola di musica.

Domenica 21 dicembre, al mattino, è in programma l’evento “Santa Claus For Children 2025”, ideato da Fabio Pozzi e i Babbi Natale in moto e organizzato dal Moto club Misano Adriatico con il patrocinio del Comune. L’iniziativa vuole regalare un sorriso e portare la magia del Natale a chi ne ha più bisogno, attraverso due momenti: una grande sfilata benefica in moto e l’estrazione solidale di un Casco Racing MotoGP (omologato FMI) disegnato da Aldo Drudi e firmato dai piloti dell’Academy VR46, da piloti MotoGP e dagli artisti presenti al Motor Ranch di Tavullia di Valentino Rossi, in occasione della 100 Km svoltasi il sabato 29 novembre 2025.

La sfilata benefica, gratuita e aperta a tutti i possessori di un veicolo a due ruote, prevede il ritrovo alle 9:30 in Piazza della Repubblica, dove sarà esposto il casco in palio.

Vestiti da Babbi Natale, i partecipanti partiranno per una sfilata che prevede il raggiungimento, divisi in gruppi, delle case protette e case-famiglia della provincia di Rimini per la consegna dei regali, regalando un momento indimenticabile ai bambini e ai ragazzi ospiti. Il resto del gruppo continuerà la sfilata con ritorno in Piazza della Repubblica dove sarà offerto un buffet a cura del Moto Club Misano.

L’estrazione del casco, alla quale potranno partecipare tutti con un contributo volontario a partire dai 15 euro (regolamento e link per la donazione sul sito www.motoclubmisano.it), si terrà a gennaio 2026 nella sede comunale e sarà trasmetta in streaming sul sito del Moto Club Misano. L’intero ricavato verrà devoluto per l’acquisto di regali, materiale e varie attrezzature destinate ad alcune case protette e famiglia di Misano Adriatico, Montefiore Conca, Riccione e Rimini.

Sempre domenica 21 dicembre, dalle 15:00, si farà “Festa con Babbo Natale” nel Villaggio natalizio che sorge attorno alla pista di pattinaggio di Piazza della Repubblica. Qui le casette in legno proporranno prelibatezze dolci e salate ma anche fiori e laboratori. In programma le esibizioni degli artisti di strada Pallotto Pallotto e Mr Dudi, il mercatino natalizio e la merenda offerta dai Comitati Cittadini.

Alle 18:00, invece, al Cinema Teatro Astra andrà in scena “Note d’inverno 2025”, il consueto appuntamento con le esibizioni degli allievi del Centro Musicale “A. Vivaldi” (ingresso libero).

Da non perdere, infine, le iniziative nelle frazioni e i presepi artistici allestiti in varie località del Comune, consultabili al link: https://visitmisano.it/natale.