Misano World Circuit, due giorni di test Superbike aperti al pubblico

24 piloti in pista il 20 e 21 maggio

Cresce l’attesa per il Pirelli Emilia – Romagna Round, settima tappa del FIM Superbike World Championship, che si terrà a Misano World Circuit dal 12 al 14 giugno. Se per l’adrenalina delle gare bisognerà pazientare ancora qualche settimana, per vedere i protagonisti del Mondiale in azione sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli l’attesa è invece molto più breve: mercoledì 20 e giovedì 21 maggio, infatti, 24 piloti scenderanno in pista per una sessione di test aperti al pubblico, in programma dalle 9:00 alle 18:00.

Gli appassionati potranno godersi lo spettacolo dalla tribuna B, con accesso gratuito dalla MWC Square.

Tra i piloti attesi i due portacolori del team Aruba.it Racing – Ducati Nicolò Bulega e Iker Leucona, dominatori dei primi cinque round del Mondiale. Il pilota cresciuto nella Riders’ Land è reduce da un’altra tripletta che ha portato a quota 19 le vittorie consecutive, mentre lo spagnolo, per il quarto weekend consecutivo, ha chiuso sul secondo gradino del podio, mettendo a segno un’altra doppietta per il team di Borgo Panigale.

Confermata anche la presenza dei piloti del team bimota by Kawasaki Racing Team, Alex Lowes e Axel Bassani, di quelli del GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team, Stefano Manzi e Remy Gardner, e degli altri protagonisti della stagione: Yari Montella (Barni Spark Racing Team), Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) e tanti altri.