Misano World Circuit, rinnovato il Cda di Santa Monica Spa

Il rinnovo del CdA si inserisce nel percorso di crescita e consolidamento intrapreso dalla società

Santa Monica SpA, proprietaria del Misano World Circuit e società del Gruppo Financo di Gubbio, ha rinnovato il proprio Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per il prossimo triennio.

Sono stati nominati Presidente con delega Luca Colaiacovo, Vice-Presidente con delega Mariano Spigarelli, Consigliere con delega Andrea Albani, Consiglieri Cristina Colaiacovo, Ubaldo Colaiacovo, e Giuseppe Brunelli.

Il rinnovo del CdA si inserisce nel percorso di crescita e consolidamento intrapreso dalla società, con l'obiettivo di proseguire nello sviluppo del Misano World Circuit quale punto di riferimento internazionale per il motorsport e asset strategico per l'economia del territorio.

“Diamo il benvenuto ai nuovi consiglieri – le parole del Presidente Luca Colaiacovo –. Con spirito di squadra e rinnovate energie continuiamo il percorso di sviluppo che, grazie agli investimenti della proprietà e al lavoro della struttura che li ha tradotti in attività commerciali, eventi sportivi e relazioni, hanno reso Misano World Circuit sempre più un driver di sviluppo sportivo ed economico della Motor Valley, nonché un volano turistico per il territorio, capace di generare – conclude Colaiacovo - circa l'8,5% delle presenze nelle strutture ricettive della provincia di Rimini e un giro d'affari di 136,3 milioni di euro per la sola componente alloggio”.