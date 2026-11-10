Miss Mamma Chef 2026, vince Ilenia Milandri di Cesena

La 55enne conquista il titolo a Rimini con la sua Pavlova Cake. Premio speciale alle donne della Casa Circondariale di Rebibbia

È Ilenia Milandri, 55 anni, operaia di Cesena, la vincitrice dell’ottava edizione di Miss Mamma Chef 2026, il cooking show dedicato alle mamme, che si è svolto domenica 8 novembre nella galleria del centro commerciale I Malatesta di Rimini. A conquistare la giuria è stata la sua “Pavlova Cake di Miss Mamma”, una torta decorata con crema e meringa. Per lei grembiule, berretto da chef, trofeo e fascia ufficiale. La rivista Eva Cucina le dedicherà inoltre due pagine nel prossimo numero. La manifestazione, organizzata in collaborazione con Eva Cucina, Eva Tremila, Uova Borgognoni e Uniquepels Alta Cosmesi, ha visto la partecipazione di 16 mamme provenienti da diverse regioni italiane, chiamate a presentare le proprie creazioni dolciarie. L'evento è stato condotto da Paolo Teti e Barbara Semeraro. Tra i momenti più emozionanti, la partecipazione di sei donne ospiti della Casa Circondariale Femminile di Rebibbia, a Roma, che hanno presentato un ciambellone con gocce di cioccolato. Il dolce è stato realizzato con il supporto di Sofia Fabiani, conosciuta sui social come “Cucinare Stanca”, che da anni collabora con la Fondazione Severino attraverso corsi di pasticceria rivolti alle donne detenute. Per loro la giuria ha assegnato un Premio Speciale, riconoscendo il valore umano e sociale dell'iniziativa. Sul podio, al secondo posto si è classificata Itohan Enehikhare, 50 anni, di Canaro (Rovigo), con la sua Torta Oreo. Terzo posto per Orietta Rosso, 55 anni, di Torino, con la Torta Fiore del Piemonte. Gli altri riconoscimenti sono andati a Santa Maria Cabral di Cesena, Premio Speciale Eva Cucina; Melania Fusconi di Cotignola, Premio Speciale Eva Tremila; e, a pari merito, Luciana Bregolato e Ketty Miozzo di Curtarolo, premiate per le rispettive creazioni nella categoria Sapori della Tradizione.Miss Mamma Chef, nato nel 2018 nell'ambito del concorso nazionale Miss Mamma Italiana, unisce cucina, creatività e solidarietà, valorizzando il talento e la passione delle partecipanti.

Nella foto: le prime tre classificate, con Paolo Teti e Barbara Semeraro.