Miss Mamma Italiana arriva a Bellaria Igea Marina per le fasi finali nazionali

La 32° edizione del Concorso si disputerà per il quinto anno consecutivo nella città romagnola

Bellaria Igea Marina si riconferma per il quinto anno consecutivo, meta delle fasi prefinali e finalissima nazionale di Miss Mamma Italiana: il primo ed unico concorso di interesse nazionale, dedicato alle mamme del Bel Paese, ideato da Paolo Teti patron di Te.Ma Spettacoli.

Nelle serate di venerdì 12, sabato 13 ed infine domenica 14 settembre – saliranno sul palco di Piazza Don Minzoni, dalle ore 21.00 le mamme finaliste, per disputarsi il titolo di Miss Mamma Italiana 2025 attraverso prove di eleganza ed abilità. Mettendo in risalto il fascino, eleganza, abilità e simpatia delle finaliste - il Concorso mira a rendere omaggio e celebrare la figura femminile, esaltandone il ruolo non solo come mamma ma anche come donna, nella famiglia e nella società

A concorrere saranno 40 mamme, provenienti da tutta Italia e vincitrici delle selezioni che si sono tenute in oltre 50 tappe e che hanno registrato oltre 1.000 partecipanti. Una tappa particolarmente simbolica e significativa è stata quella svoltasi all’interno del penitenziario di Rebibbia lo scorso 31 marzo, con la partecipazione di mamme detenute che per l’occasione hanno avuto l’opportunità di far risaltare il proprio fascino e femminilità.

Le serate saranno condotte da Barbara Semeraro che affiancherà sul palco il patron del concorso Paolo Teti; una Giuria di qualità decreterà infine la vincitrice della 32° edizione del Concorso, oltre alle Mamme damigelle d’onore.

«Il mio ringraziamento va al Comune di Bellaria Igea Marina e Fondazione Verdeblu con i quali, per il quinto anno, riconfermiamo una proficua collaborazione portando l’evento di Miss Mamma Italiana alle sue fasi finali in città» afferma Paolo Teti - ringraziamo inoltre tutte le mamme italiane, che ogni anno, sempre con più interesse partecipano al Concorso a loro dedicato. Lo scopo è sempre quello di valorizzare il ruolo della mamma e della donna, dando la possibilità alle partecipanti di esprimere il loro talento e personalità attraverso le serate che si svolgeranno in Piazza Don Minzoni, alla fine delle quali si decreterà la vincitrice “Miss Mamma Italiana 2025” e la premiazione delle Miss di fascia».