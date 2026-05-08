Miss Mamma torna nel carcere di Rebibbia: sfilano 12 detenute

Un concorso unico al mondo: “Miss Mamma” dentro il carcere di Rebibbia

Lunedì 11 maggio, ritorna per la 2° edizione, l’evento “Miss Mamma - Cuore di Mamma”, iniziativa unica al Mondo, in quanto un concorso di bellezza e simpatia, si terrà in una struttura penitenziaria, con protagoniste 12 mamme detenute a Rebibbia (Roma), il carcere femminile più grande d’Europa, con le sue oltre 400 donne recluse.

L’iniziativa, denominata “Miss Mamma - Cuore di Mamma”, si svolgerà nel teatro del Carcere di Rebibbia.

Sarà sicuramente una giornata ricca di emozioni e di sorrisi, le 12 partecipanti, che faranno due uscite in passerella, la prima con abito elegante (gli abiti e le scarpe saranno portati dall’organizzazione), mentre nella seconda uscita, indosseranno una t-shirt esclusiva, con la dicitura: “Miss Mamma - Cuore di Mamma”, racchiusa in un cuore. Inoltre, ognuna di loro, si esibirà, mostrando un proprio talento “artistico”.

L’evento sarà condotto da Paolo Teti, Patron ed ideatore del concorso e dalle Mamme Miss: Barbara Semeraro di Forlì; Marina Vasirani di Genova; Elisabetta Barbato di Quinto (TV); Barbara Pellizzari di Dueville (VI); Elena Cerchiaro di Noventa Padovana (PD); Giulia Gibin di Porto Tolle (RO); Flor Maria Brojanico di Bari ed Isabel Sardu di Cagliari. Come Madrine dell’evento, saranno presenti le Mamme Miss: Alessandra Radice di Cesenatico (FC); Fatima El Atifi di Rimini; Donatella Brunetti di Arcisate (VA); Solidea Bramante di Tronzano Lago Maggiore (VA) e Concetta Benfatta di Roma. La direzione artistica, sarà curata dal regista riminese Eugenio Angeli. Ospite d’onore, la cantante forlivese Daniela Vallicelli.