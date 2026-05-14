Miss Mondo, le selezioni regionali arrivano a Pesaro: in passerella 40 concorrenti

Serata evento all’Auditorium Scavolini condotta da Sofia Bruscoli e Raffaello Balzo

Venerdì 15 maggio, alle ore 21:00, l’Auditorium Scavolini di Pesaro ospiterà una serata di grande spettacolo dedicata alla bellezza e al talento: in passerella sfileranno ragazze dai 16 ai 26 anni in gara per i titoli di Miss Mondo Marche e Miss Mondo Emilia-Romagna. L’evento unirà moda, musica ed emozioni, grazie alla partecipazione di professionisti di livello internazionale che daranno vita a uno show dinamico e coinvolgente.

Il concorso prevede che 12 concorrenti accedano direttamente alla finale nazionale di Miss Mondo, in programma a Gallipoli (Puglia) dal 3 al 13 giugno 2026. Nel corso della serata verranno assegnate due corone: Miss Marche e Miss Emilia-Romagna. La vincitrice nazionale rappresenterà l’Italia alla finale mondiale di Miss World, che si terrà in Vietnam e vedrà in gara candidate provenienti da 122 Paesi.

Ad arricchire lo spettacolo ci sarà anche un gruppo di giovanissime artiste, una dozzina di bambine tra i 10 e i 12 anni, che si esibiranno per condividere la loro emozione con genitori, nonni e pubblico.

L’apertura dell’evento sarà affidata a un coro di 33 elementi diretto dal proprio maestro. Durante i cambi d’abito delle concorrenti si alterneranno numerose performance: un gruppo contemporaneo di fama internazionale, guidato da Filippo Tirincanti, chitarrista e cantante che ha collaborato con artisti come Whitney Houston, Prince e Terence Trent D’Arby; una DJ londinese di livello internazionale; un chitarrista pesarese con repertorio classico; un cantante afro-parigino, showman e ballerino accompagnato da due ballerine professioniste; una cantante lirica che ha lavorato con il maestro Riccardo Muti in Giordania, Cina e in diversi teatri europei.

La giuria sarà composta da nove personalità, tra cui un presidente e un segretario contabile. A condurre la serata saranno Sofia Bruscoli (Rai 1) e Raffaello Balzo (Mediaset).

La chiusura dell’evento prevede un rinfresco offerto dagli sponsor e un brindisi con bottiglie Magnum messe a disposizione da un partner speciale.

L’iniziativa è ideata da Alessandro Bruscoli, in collaborazione con Seven Group e Allo Spettacolo s.r.l., con il supporto del Patron Sponsor Lorenzo Bernardini. L’obiettivo dell’organizzatore è quello di sensibilizzare la città di Pesaro e i suoi cittadini per portare, nel 2027, la semifinale nazionale di Miss Mondo Italia, un evento di tre giorni che coinvolgerebbe 150 rappresentanti della bellezza italiana.

L’evento è patrocinato dal Comune di Pesaro. I biglietti saranno disponibili in loco presso la biglietteria dell’Auditorium dalle ore 19:00, al costo di 12 euro.