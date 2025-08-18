Miss Nonna 2025: in tv la serata di San Mauro Mare

Appuntamento martedì 19 agosto su Canale Italia

Martedì 19 agosto, Canale Italia, emittente televisiva di interesse nazionale, alle ore 20.00, trasmetterà una trasmissione dedicata alla 21° edizione di Miss Nonna 2025, la cui Finale Nazionale, si è tenuta lo scorso 26 luglio a San Mauro Mare ed ha visto vincitrice la 52enne Manila Mariani, di Loreto (Ancona).

La trasmissione televisiva, con la regia di Eugenio Angeli, sarà sicuramente anche un’importante promozione turistica a livello nazionale per San Mauro Pascoli e per la località turistica di San Mauro Mare, in quanto Canale Italia è una tv tra le più viste in tutta Italia, per ciò che riguarda il mondo dello spettacolo e della musica.

Moris Guidi, Sindaco di San Mauro Pascoli, nella sua intervista televisiva, rilasciata alla conduttrice Rosa Deriu, ha ricordato le peculiarità storiche, imprenditoriali, culturali e turistiche della Città del Pascoli.

Il concorso “Miss Nonna” (marchio registrato), è una produzione di esclusiva nazionale della società romagnola Te.Ma Spettacoli, di Paolo, Grazia e Giorgia Teti.

Sono già aperte le iscrizioni al concorso (le iscrizioni sono gratuite), unico requisito per partecipare, è quello di essere nonna. Info: 0541 344300