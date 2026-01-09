Missile ipersonico su Kiev, Mosca rivendica: “Risposta all’attacco alla residenza di Putin”

L’Oreshnik colpisce l’Ucraina: morti e feriti nella capitale, blackout diffusi. Zelensky accusa la Russia, mentre Mosca denuncia raid ucraini su Belgorod

La Russia ha colpito l’Ucraina utilizzando il missile ipersonico Oreshnik, rivendicando l’operazione come una risposta a quello che definisce “un attacco terroristico del regime di Kiev” contro la residenza del presidente Vladimir Putin. Secondo fonti russe, durante l’azione sarebbero stati intercettati nei cieli di Leopoli missili balistici capaci di raggiungere una velocità di circa 13mila chilometri orari.

A Kiev il bilancio è pesante: almeno quattro persone hanno perso la vita e altre 19 sono rimaste ferite in seguito agli attacchi russi. La capitale ucraina è rimasta senza elettricità e acqua in diverse aree, aggravando una situazione già critica per la popolazione civile.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito l’offensiva “un banco di prova per l’Occidente”, denunciando anche il danneggiamento dell’ambasciata del Qatar durante i bombardamenti. Secondo Kiev, l’uso di armamenti ipersonici rappresenta un’ulteriore escalation del conflitto.

Mosca, dal canto suo, accusa l’Ucraina di aver colpito infrastrutture energetiche nella regione russa di Belgorod. Le autorità locali riferiscono che oltre 500 mila persone sarebbero rimaste senza elettricità a causa di un attacco ucraino.

Il conflitto continua così a intensificarsi su entrambi i fronti, con un crescente impatto sulle infrastrutture civili e un aumento delle tensioni internazionali.