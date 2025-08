Missili ipersonici russi sull’Ucraina occidentale: colpita la regione di Khmelnytskyi, nessuna vittima

Revocato l’allarme aereo dopo il decollo di un Mig-31K. Trump annuncia: “Witkoff presto a Mosca”. Cresce la tensione con la presenza di sottomarini nucleari Usa nella regione

L’esercito russo ha lanciato questa mattina un attacco con missili ipersonici Kinzhal contro la regione di Khmelnytskyi, nell’Ucraina occidentale. Lo ha riferito il capo dell’Amministrazione militare regionale, Sergiy Tyurin, precisando che al momento non si registrano feriti né vittime.

L’attacco ha fatto scattare un allarme aereo su tutto il territorio ucraino, conseguente al decollo di un caccia MiG-31K dalla Russia. Dopo alcune ore, l’allerta è stata revocata, segnalando un ritorno alla calma apparente, almeno temporanea.

Intanto, nella notte è proseguita la guerra di droni tra Russia e Ucraina, con scambi reciproci di attacchi che continuano a colpire infrastrutture e obiettivi militari nei territori coinvolti.

Sul fronte internazionale, l’ex presidente statunitense e candidato repubblicano Donald Trump ha dichiarato che ci saranno nuove sanzioni contro la Russia qualora il presidente Vladimir Putin non mostri segnali di apertura. Trump ha inoltre annunciato che il suo emissario, Steven Witkoff, si recherà a Mosca entro la settimana per colloqui non meglio precisati.

Sempre Trump, intervenendo ieri su Fox News, ha affermato che “i sottomarini nucleari statunitensi sono già nella regione”, due giorni dopo aver reso noto che il Pentagono sta rafforzando la presenza militare americana in prossimità della Russia.

La situazione resta tesa, con un’escalation di segnali militari e diplomatici che lascia presagire una fase ancora più delicata del conflitto russo-ucraino, sullo sfondo di una campagna elettorale americana che promette riflessi internazionali sempre più marcati.