Missione Artemis 2, anche da Rimini il naso all’insù: “Un’emozione unica e pura”

L’astrofilo e ricercatore riminese Fabio Mortari racconta il fascino di un viaggio che apre una nuova era

Stanotte alle 00.35 ora italiana è partita la missione Artemis 2. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e il canadese Jeremy Hansen, sono gli astronauti Nasa che, a bordo della navicella Orion dopo un viaggio di circa 393 mila chilometri, raggiungeranno la Luna.

"Un'emozione unica e pura" dice Fabio Mortari astrofilo ricercatore dell'Osservatorio Astronomico Hypatia di Rimini "non solo per noi come spettatori ma anche per gli addetti ai lavori. Questa missione rappresenta il collaudo semi definitivo di tutte le tecnologie che, probabilmente, ci porteranno poi sulla Luna in modo permanente"

Non è previsto un allunaggio, ma una circumnavigazione lungo una traiettoria di ritorno libero. " La traiettoria è un capolavoro di meccanica celeste" dice ancora Mortari "sarà la gravità stessa della Luna che poi richiamerà Orion verso casa. Come un elastico".