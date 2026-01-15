Missione Crew-11 rientrata sulla Terra: ammaraggio riuscito al largo della California

È il primo rientro anticipato nella storia della Stazione Spaziale Internazionale per un problema medico a bordo

La missione Crew-11 è tornata sulla Terra con successo, concludendo il proprio viaggio spaziale con un ammaraggio nelle acque dell’Oceano Pacifico, al largo della costa della California. La navetta Crew Dragon Endeavour, di SpaceX, ha completato il rientro dopo 167 giorni trascorsi in orbita.

Si tratta di un evento senza precedenti nei 25 anni di attività della Stazione Spaziale Internazionale (ISS): per la prima volta, infatti, un equipaggio è rientrato in anticipo rispetto al programma a causa di un problema medico che ha interessato uno dei membri della missione. Le autorità spaziali non hanno diffuso ulteriori dettagli sulle condizioni di salute dell’astronauta, precisando tuttavia che la decisione è stata presa in via precauzionale.

Dopo l’ammaraggio, avvenuto come previsto e senza complicazioni, sono immediatamente iniziate le operazioni di recupero del veicolo e dell’equipaggio, coordinate dalle squadre di supporto in mare. Gli astronauti verranno ora sottoposti ai consueti controlli medici post-missione.

Il rientro anticipato della Crew-11 rappresenta un momento significativo nella gestione della sicurezza delle missioni spaziali con equipaggio, confermando l’efficacia dei protocolli di emergenza e la capacità di intervenire rapidamente a tutela della salute degli astronauti.