Mistero a Ibiza: muore il dj napoletano Godzi, il padre accusa la polizia

Il padre denuncia: “Legato e picchiato”. Le autorità spagnole: “Era sotto effetto di droghe, è stato un malore”

Resta ancora avvolta nel mistero la morte di Michele Noschese, 35 anni, noto sulla scena musicale come il dj napoletano “Godzi”. Il decesso è avvenuto sabato mattina a Ibiza, sull’isola di Palma de Mallorca, in circostanze che hanno immediatamente sollevato interrogativi e polemiche.

Secondo quanto riportato dalla Guardia Civil, Noschese sarebbe morto a seguito di un arresto cardiaco, probabilmente legato all'assunzione di sostanze stupefacenti. Le autorità spagnole sostengono che il giovane, in preda ad allucinazioni, avrebbe minacciato un vicino anziano con un coltello. “All'arrivo degli agenti – riferisce un comunicato – l'uomo era agitato e violento. Abbiamo cercato di contenerlo, ma ha avuto convulsioni e si è accasciato. I tentativi di rianimazione sono stati vani”.

Una versione che non convince amici e familiari, i quali avanzano pesanti accuse. Il padre di Michele, in particolare, parla di percosse da parte della polizia: “Mi è stato riferito che gli agenti sono rimasti soli con mio figlio, che è stato legato mani e piedi. Sembrerebbe sia stato malmenato in maniera molto energica”.

Anche chi era presente alla festa in casa prima dell’intervento delle forze dell’ordine racconta di un'escalation di tensione culminata con l’arrivo degli agenti. Gli amici del dj sostengono che Michele fosse spaventato, ma non pericoloso, e che il suo stato di alterazione non giustificasse un uso eccessivo della forza.

Le indagini sono in corso, ma al momento le autorità spagnole non avrebbero aperto un fascicolo per violenze da parte della polizia. In attesa dei risultati dell’autopsia e di eventuali accertamenti indipendenti, la famiglia Noschese ha annunciato l’intenzione di chiedere verità e giustizia tramite canali legali internazionali.

Nel frattempo, il mondo della musica e tanti amici napoletani ricordano Godzi come un artista generoso e appassionato, amatissimo nei locali di Ibiza, dove si era trasferito da qualche anno per coltivare il suo sogno. La sua morte improvvisa lascia dolore, domande e un giallo ancora tutto da chiarire.