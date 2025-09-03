Mit: "Ponte sullo Stretto già finanziato, nessun fondo Nato"

"Opera non in discussione, non è all’ordine del giorno l’utilizzo di risorse destinate alla Difesa"

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce la posizione del governo sul finanziamento del Ponte sullo Stretto di Messina dopo le osservazioni dell’ambasciatore Usa alla Nato, Julianne Smith Whitaker, in merito all’uso delle risorse nazionali considerate nel quadro della spesa per la difesa pari al 5% del Pil.

In una nota ufficiale, il Mit precisa che «il Ponte sullo Stretto è già interamente finanziato con risorse statali e non sono previsti fondi destinati alla Difesa». Il dicastero sottolinea inoltre che «l’eventuale utilizzo di risorse Nato non è all’ordine del giorno e, soprattutto, non rappresenta una necessità irrinunciabile».

Il ministero ribadisce infine che «l’opera non è in discussione», confermando la piena volontà politica di portare avanti il progetto con coperture già stanziate a livello nazionale.