Mobilità del personale e nuove regole fiscali: esperti a confronto a Rimini

Il tema della mobilità è stato affrontato anche alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025

Una reciproca ed efficace relazione con i propri dipendenti passa anche dalla conoscenza delle norme più attuali riguardanti la mobilità del personale dipendente e delle conseguenze dal punto di vista retributivo, previdenziale e fiscale.

Se n’è parlato nel corso di un convegno nazionale svoltosi alla sede dell’Ordine dei commercialisti e ragionieri contabili di Rimini, dal titolo “Le nuove regole sulla mobilità del personale nel 2025”.

I relatori hanno ripercorso e analizzato le più significative posizioni della giurisprudenza in un ambito normativo che non sempre, nel tempo, ha garantito certezze agli operatori di settore. Si pensi, ad esempio, al sottile confine fra trasferta e trasfertismo, nonché alle caratteristiche peculiari della trasferta rispetto agli istituti del distacco e del trasferimento.

Il tema della mobilità è stato affrontato anche alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025, in relazione all’introduzione dell’obbligo della tracciabilità delle spese sostenute nelle missioni di lavoro rispetto alla deducibilità del costo per il datore di lavoro e all’imponibilità del rimborso in capo al lavoratore.

S’è aggiunta una riflessione anche sulla modifica introdotta dalla legge di bilancio sulla gestione fiscale e amministrativa dell’auto assegnata al personale dipendente, superando il precedente regime valido sino alla fine del 2024.

L’approccio del convegno è stato molto concreto, condotto in un’ottica di operatività per i professionisti del settore, ma con un approccio pragmatico, vista la platea di lavoratori coinvolti dalle recenti modifiche normative. In un mondo del lavoro che corre veloce, a volte molto più del legislatore.