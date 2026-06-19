Mobilità, il modello Valencia arriva a Santarcangelo: incontro tra Mussoni, Garattoni e l’ex assessore Grezzi

L’assessore che ha rivoluzionato la mobilità della città spagnola in municipio

Ieri (giovedì 18 giugno) a Santarcangelo la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici e Mobilità Michela Mussoni e l’assessora alla Pianificazione urbanistica Angela Garattoni hanno incontrato Giuseppe Grezzi, assessore alla mobilità di Valencia dal 2015 al 2023, che ha rivoluzionato la mobilità, aumentato le aree pedonali, rafforzato il trasporto pubblico e imposto limiti di velocità ai veicoli.

Nel corso di 8 anni di mandato, Valencia è diventata un simbolo delle città in transizione verso la mobilità sostenibile: ha infatti aumentato di oltre 90 chilometri la sua rete di piste ciclabili e di 150mila metri quadrati le aree verdi, investito fortemente nel trasporto pubblico (con un incremento del 30% delle risorse) e introdotto il limite dei 30 chilometri orari nel 73% delle strade cittadine. Altrettanto importante è stato il lavoro di razionalizzazione dei parcheggi e di ampliamento delle aree pedonali. Proprio per questo forte impulso verso la mobilità sostenibile – che si è tradotto in un aumento del 200% dell’utilizzo della biciletta e una riduzione del 14% dell’utilizzo delle auto da parte dei valenciani – la città ha ricevuto dalla Commissione europea lo European Green Capital Award.

Nel corso dell’incontro – organizzato grazie al supporto del consigliere Alessandro Astolfi – la vice sindaca Mussoni e l’assessora Angela Garattoni hanno ascoltato la testimonianza di Grezzi, che in questi giorni era a Rimini per la conferenza Velo-city, il summit mondiale della ciclabilità. “L’ex assessore ha raccontato dell’esperienza, e anche delle difficoltà, dell’introduzione di una serie di misure così impattanti sulla mobilità di Valencia che, nonostante non siano mancate le polemiche e le criticità, hanno notevolmente migliorato la vivibilità e anche il tessuto socio-economico della cittadina” dichiarano vice sindaca e assessora.

“Con Grezzi ci siamo anche confrontate condividendo idee, accorgimenti e proposte – concludono vice sindaca e assessora – che siamo sicure saranno particolarmente preziose per il futuro della mobilità e della pianificazione urbanistica di Santarcangelo, soprattutto all’interno del progetto di Santarcangelo. Città dei 15 minuti”.