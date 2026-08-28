Mobilità sostenibile, Bellaria Igea Marina affida il nuovo servizio di bici e monopattini elettrici

Due operatori gestiranno il servizio in modalità free floating per due anni, con possibilità di rinnovo

Il Comune di Bellaria Igea Marina compie un nuovo importante passo in avanti nel percorso di potenziamento della mobilità sostenibile e dell'integrazione dei trasporti locali. L'Amministrazione Comunale ha infatti concluso la procedura per l'affidamento in concessione, del servizio integrato di noleggio di monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita in modalità free floating.

Da sottolineare come, per garantire la massima flessibilità organizzativa del servizio e, al contempo, tutelare il decoro e l'ordine urbano, l'Amministrazione abbia stabilito anzitutto un tetto massimo per la flotta complessiva, sia la prevalenza di biciclette elettriche, affiancate da una quota definita di monopattini. Per offrire una copertura ottimale ed efficiente, il servizio è stato affidato a due differenti aziende leader del settore, che gestiranno la flotta secondo quote ripartite in base alla graduatoria di gara: Bit Mobility S.r.l. e Lime Technology S.r.l., con quest’ultima che quindi dà continuità alla partnership già avviata in forma sperimentale con il Comune di Bellaria Igea Marina.

Per entrambi i soggetti, la nuova concessione avrà una durata di due anni, con opzione di rinnovo per un terzo anno; l'operazione non comporta alcun impegno di spesa per le casse comunali, poiché il rischio operativo è interamente assunto dalle società affidatarie. Merita inoltre di essere sottolineato come entrambi gli operatori si siano già impegnati a prevedere speciali tariffe agevolate e una scontistica dedicata, pari o superiore al 70%, per studenti ed aziende convenzionate.

"Con questo significativo provvedimento, diamo una risposta concreta di mobilità alternativa e a zero emissioni nella nostra città”, spiega l’Assessore alla Mobilità Nicola Missiani. “L'affidamento del servizio a due operatori qualificati”, prosegue, “ci permetterà in particolare di garantire una copertura capillare del territorio comunale ed extra comunale, dando la possibilità di effettuare spostamenti fluidi e continui su tutta la costa della Provincia di Rimini, sino a Cattolica. Questa forte integrazione territoriale”, evidenzia, “non solo abbatte i confini amministrativi a favore dell'utenza, ma promuove attivamente una vera cultura del movimento urbano che guarda al futuro, al contenimento dei consumi e al rispetto dell'ambiente. La nostra priorità assoluta resta poi la convivenza armoniosa tra i diversi utenti della strada: per questo motivo, abbiamo previsto regole precise e stringenti strumenti tecnologici al fine di preservare il decoro urbano e la sicurezza, anche alla luce dell’entrata in vigore della Legge 177/2024 sui veicoli elettrici: proprio con l'obbiettivo di garantire un servizio ordinato, efficiente e perfettamente integrato con il tessuto cittadino."