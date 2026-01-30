"Modalità delitto incompatibili con passato militare di Dassilva": caso Pierina al Tribunale del Riesame

Dalla difesa anche una consulenza sulle modalità dell'omicidio

Una lunga lista di nuovi documenti depositati e cinque ore di udienza oggi davanti al Tribunale del Riesame di Bologna chiamato a decidere sulla rimessa in libertà di Louis Dassilva, il 35enne senegalese già a processo a Rimini per l'omicidio di Pierina Paganelli. Secondo quanto riferisce l'Ansa, è su una consulenza tecnica sull'azione omicidiaria che gli avvocati difensori, Riario Fabbri e Andrea Guidi, hanno costruito una memoria difensiva di 250 pagine. "Le modalità del delitto sono incompatibili con il passato militare di Dassilva", ha detto l'avvocato Fabbri. Ma al centro delle cinque ore di udienza ci sono state soprattutto le dichiarazioni di Manuela Bianchi, nuora di Pierina e legata sentimentalmente a Dassilva. La Cassazione infatti rinviando al Riesame ha specificato che debba essere motivata in maniera puntuale la credibilità, oggettiva e soggettiva, della nuora. Sul punto sarà fondamentale la perizia acquisita agli atti con incidente probatorio davanti al gip Vinicio Cantarini sull'audio registrato da una telecamera condominiale nell'area dei garage la mattina del 4 ottobre 2023. "Oggi sostanzialmente abbiamo parlato della mattina in cui la Bianchi ha scoperto il cadavere di Pierina", ha specificato ancora il difensore. Quella mattina, secondo la versione che incastrerebbe Dassilva e su cui la Procura ha puntato l'intero processo, la Bianchi ha confessato di aver incontrato Dassilva il quale l'avrebbe avvertita di non urlare e di non spaventarsi perché nel vano ascensore c'era il corpo riverso a terra di una donna. Una versione che la nuora ha ribadito al giudice in un interrogatorio di tre giorni e che è alla base delle accuse contro il senegalese. Ieri intanto Bianchi, difesa dall'avvocato Nunzia Barzan e dal consulente Davide Barzan, è stata riascoltata in Procura dal sostituto procuratore Paci per alcune puntualizzazioni solo in parte oggetto del Riesame di oggi.