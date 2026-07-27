Modcast Goes Riviera Beat, la Riviera torna al centro della scena Mod internazionale

Cattolica e Gabicce diventano le capitali europee della cultura modernista contemporanea

Musica, cinema, fotografia, scooter culture, design, lifestyle, boat party, intrattenimento e cabaret britannico si incontrano in un festival internazionale che rafforza il dialogo culturale tra Italia e Regno Unito. Dal 4 al 7 settembre 2026, Cattolica, Gabicce Mare e Gabicce Monte ospiteranno la seconda edizione di Modcast Goes Riviera Beat, uno degli appuntamenti internazionali più originali dedicati alla cultura modernista contemporanea.

Ideato da Eddie Piller, fondatore della storica Acid Jazz Records, insieme a Sarah Bolshi e Piero Casanova, il progetto, patrocinato dai Comuni di Cattolica e Gabicce Mare-Monte, nasce dall'esperienza internazionale di The Modcast, punto di riferimento della cultura Mod britannica, e dopo il successo della prima edizione italiana del 2025, torna con un programma ancora più ricco e con un'ambizione precisa: trasformare Cattolica, Gabicce e la bellissima Riviera Adriatica in un luogo d'incontro stabile tra cultura, turismo, creatività e intrattenimento internazionale. Quattro giorni di eventi in cui il pubblico potrà vivere un'esperienza diffusa tra Cattolica e Gabicce, attraverso concerti, mostre fotografiche, esposizioni dedicate al mondo Lambretta, mercatini vintage, appuntamenti musicali, Hangover Yoga e numerose iniziative dedicate allo stile e alla cultura britannica contemporanea.

Tra gli ospiti internazionali figurano The James Taylor Quartet, protagonisti del concerto gratuito di sabato 5 settembre in Piazza Primo Maggio a Cattolica, David Holmes, Steve Cradock, Andy Smith, Richard Searle, Neil Rushton, Wendy May, Hipshaker, Trevor Laird, storico interprete di Quadrophenia, Miguel Mantovani & The Cuban Brothers, Magic Mod, il fotografo Dean Chalkley e il collezionista Bruno Pisaniello, insieme a numerosi DJ, artisti e scooter club provenienti da tutta Europa.

Il festival si svilupperà in alcune delle location più rappresentative della Riviera. Venerdì 4 settembre il Mississippi – Riviera Beat Pier ospiterà l'inaugurazione dell'International Mod Expo con le mostre di Dean Chalkley e Bruno Pisaniello e il DJ set inaugurale di Steve Cradock ed Eddie Piller & Friends.

Sabato 5 sarà dedicato alla grande Scooter Run internazionale, al concerto gratuito.

dei The James Taylor Quartet e al tradizionale Allnighter del Lamparino. Domenica 6 settembre il programma proseguirà con il Boat Party, incontri con gli ospiti, spettacoli e intrattenimento britannico, mentre lunedì il festival si concluderà con la Sunset Soul Session dei Montefiori Cocktail a Gabicce Monte e il Closing Party al Mississippi.

“Dopo il successo della prima edizione, quest’anno Modcast goes Riviera Beat torna ancora più ricco di ospiti, eventi e contenuti – spiegano la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci – Già in tantissimi, circa 300 fino ad oggi, hanno prenotato il volo dall’Inghilterra al nostro aeroporto di Rimini per prendere parte al festival. Ma sono previsti anche tanti ospiti italiani provenienti da molte regioni di Italia. Questo evento ha un’importanza strategica unica dal punto di vista della comunicazione, valorizzazione e promozione di un territorio contiguo come quello dei nostri due Comuni, e sul fronte dell’incoming, considerato che soggiorneranno negli hotel di Cattolica e Gabicce. Il Festival sarà diffuso e farà vivere le nostre due città, piazze, spiagge e mare con un’offerta culturale e musicale importante. Grazie agli organizzatori per aver realizzato un evento unico e originale come Modcast goes Riviera beat”.

Ringraziamenti anche da parte della prima cittadina di Gabicce Mare, Marila Girolomoni e dell’Assessore al turismo Matteo Sanchioni che aggiunge: “Quello che noi abbiamo da mettere in campo nella grande collaborazione tra i nostri due Comuni è questo territorio che ha sempre vissuto di musica e dove la cultura Mod ha avuto una grande importanza storica e musicale di rilievo. Siamo onorati di far parte di questo progetto che ha visto coinvolta sia la zona mare che quella a monte. Saranno quattro giorni di grande festa, per cittadini e turisti, per vivere i due territori nel Mod style”.

“L'edizione inaugurale del 2025 ha registrato una partecipazione superiore alle aspettative, con circa trecento visitatori provenienti dalla sola Londra. Per il 2026 il festival amplia ulteriormente la propria proposta, evolvendo da International Mod Expo a un vero festival diffuso capace di coinvolgere appassionati, turisti e pubblico generalista – interviene uno degli organizzatori Piero Casanova - La scelta della Riviera romagnola ha solide radici storiche. Da oltre sessant'anni questo territorio rappresenta uno dei principali riferimenti europei per la cultura modernista: qui si sono svolti alcuni dei primi raduni Mod italiani, il marchio britannico Gabicci prende il nome da Gabicce e, con l'esperienza di RiViERA BEAT e delle storiche serate Soul Shaker Party, si è consolidato negli anni un dialogo culturale tra la scena britannica e quella italiana che oggi trova una naturale evoluzione in Modcast Goes Riviera Beat. Più che un festival musicale, Modcast Goes Riviera Beat è una esposizione internazionale della cultura modernista contemporanea, nella quale convivono concerti, DJ set, fotografia, cinema, scooter culture, design, editoria, mercati vintage, incontri culturali, mostre, lifestyle e benessere. Un format aperto non soltanto alla comunità modernista, ma a tutti coloro che desiderano conoscere una delle sottoculture britanniche più influenti e longeve”. “

Per quattro giorni – aggiungono Eddie Pilelr e Sarah Bolshi - la Riviera ospiterà protagonisti del cinema (Quadrophenia, Crudelia, Ocean's Eleven), della fotografia internazionale (NME, Dazed & Confused, Mixmag), della musica britannica (Paul Weller bands, Ocean Colour Scene, Portished, Acid Jazz, James Taylor Quartet), della comicità televisiva, della club culture londinese e del mondo degli scooter storici, riuniti in un unico grande festival diffuso tra Cattolica e Gabicce”.