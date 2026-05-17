Modena, auto sui pedoni. De Pascale: “Gesto di gravità inaudita, vicini alla comunità”

Convocato vertice d'urgenza in Prefettura

Auto contro la folla in centro a Modena: otto feriti, quattro gravi. Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha definito l’accaduto “un gesto di una gravità inaudita”, esprimendo vicinanza ai feriti, alle loro famiglie e a tutte le persone coinvolte.

De Pascale ha inoltre ringraziato soccorritori, personale sanitario, Forze dell’ordine e cittadini intervenuti immediatamente dopo l’accaduto, sottolineando il coraggio di chi ha contribuito a fermare l’uomo alla guida dell’auto. “Siamo al fianco del sindaco Mezzetti e della comunità modenese, faremo tutto quello che serve”, ha dichiarato.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio nel centro cittadino, dove un uomo di 31 anni si è lanciato ad alta velocità contro alcuni pedoni, provocando otto feriti, di cui quattro in condizioni molto gravi. Dopo l’impatto il conducente è fuggito brandendo un’arma, ma è stato successivamente fermato e arrestato.

Il presidente della Regione sta raggiungendo Modena per partecipare al vertice convocato in Prefettura insieme alle autorità locali e alle forze dell’ordine.