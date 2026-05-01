Mohammed Traibi vince il Giro della Torre, tra le donne Federica Moroni è quarta

La più veloce, in campo femminile, è Benedetta Coliva

Il vento ha complicato i piani dei runners, ma Il Giro della Torre di San Mauro Pascoli non ha deluso le aspettative degli appassionati, anche per l'altissima partecipazione, quasi 500 partecipanti. È una della gare storiche del territorio romagnolo, vicina alla sua 50esima edizione (quella di oggi è stata la 46esima): si corre il 1° maggio, su un circuito di oltre 3 km, con partenza e arrivo dalla centralissima piazza Mazzini, da ripetere per tre volte, in totale 10 km. A trionfare è stato Mohammed Traibi della Libertas Atletica Forlì, primo al traguardo in 31 minuti e 4 secondi, 36 secondi di vantaggio sul secondo, Giacomo Pensalfini dell'Atletica Avis Castel San Pietro. Terzo Nicola Lega (Gs Orecchiella Garfagnana) staccato di un minuto e 5 secondi dal vincitore. "È il secondo anno che corro qua, lo scorso anno ho fatto secondo. La gara è andata bene, abbiamo trovato un po' di vento alla partenza che ha abbassato i tempi", ha commentato Traibi, premiato dal sindaco Moris Guidi.

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Diciannovesima assoluta e prima delle donne la bolognese Benedetta Coliva (Asd Imperiali Atletica), 24 anni, al traguardo in 35 minuti e 30 secondi. Il podio femminile è completato da Simona Santini e Valentina Mattesini, entrambe dell'Atletica 85 Faenza, staccate rispettivamente di 44 secondi e 53 secondi dalla Coliva. Federica Moroni dell'Atletica Rimini Nord Santarcangelo è quarta in 38 minuti e 7 secondi. "Speravo di fare qualche cosa in meno (a livello di tempo, ndr), ma è stata una gara molto tosta, a causa del vento. Non c'è stato nessuno che mi ha tagliato il vento e ho perso un po'. È una gara impegnativa, anche a causa della parte in sterrato dove si perde aderenza", commenta la vincitrice. A livello di società, prima la Seven (117 punti) davanti a Muovi San Mauro (89) e Via col Vento (86). Poi la prima compagine riminese, Misano Podismo (53) davanti ad Arcus (51), Rimini Nord (40), Riccione Podismo (37), Rimini Marathon (36), Dinamo (34), Miramare (32). Domani la manifestazione continua con il Giro della Torre baby, con partenza alle 15.